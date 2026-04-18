سرچ آپریشن ،20افغان شہریوں سمیت 76گرفتار

  • اسلام آباد
712افراد، 1,108گھرانوں، 381مو ٹرسائیکلوں ،141گاڑیوں کی چیکنگ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس کا وفاقی دارلحکومت میں جرائم کے انسداد اور جرائم پیشہ افراد کی سرکوبی کیلئے مختلف علاقوں میں سرچ اور کومنگ آپریشنز کا سلسلہ جاری ہے ۔اس ضمن میں ایس ایس پی آ پر یشنز کی سربراہی میں زونل ایس پیز کی زیرنگرانی مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اورکومنگ آپریشنز کئے گئے۔ سرچ آپریشن کے دوران 712افراد، 1,108 گھرانوں، 182دکانیں، 381موٹر سائیکلوں اور 141 گاڑیوں کو چیک کیاگیا جبکہ 20افغان شہریوں سمیت 76مشکوک افراد،دو گاڑیاں اور 47موٹر سائیکلوں کوجانچ پڑتال کیلئے تھانہ جات منتقل کیا گیا۔ مزید برآں غیر قانونی اسلحہ رکھنے میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے ان کے قبضہ سے مختلف بور کے چار عدد پستول معہ ایمونیشن برآمد کر لئے ۔ 

 

خورشید ندیم
ایران عرب معاہدہ کب ہو گا؟
خالد مسعود خان
بے برکتی اور جہانگیر مخلص کا مکالمہ
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مثالی گاؤں
ڈاکٹر رشید احمد خاں
کیا امریکہ مذاکرات کے ذریعے سمجھوتا چاہتا ہے؟
افتخار احمد سندھو
ہماری فاقہ مستی کب رنگ لائے گی
مفتی منیب الرحمٰن
حال اور مستقبل کی جنگ!
