  • اسلام آباد
امن و امان کے قیام کو ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے ،آئی جی

داخلی اور خارجی راستوں پر چیکنگ سخت ،مشکوک عناصر پر کڑی نظر رکھی جائے سی ٹی او کا ایس ایس پی آپریشنز کے ہمراہ ڈیوٹی پوائنٹس کا دورہ ،انتظامات کا جائزہ

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) انسپکٹرجنرل آف پولیس علی ناصررضوی کی زیر صدارت سنٹرل پولیس آفس میں اجلاس ہوا جس میں سینئر پولیس افسران نے شرکت کی۔آئی جی نے وفاقی دارالحکومت میں موثر سکیورٹی انتظامات ،مجموعی امن وامان،جرائم کے انسداد اور ٹریفک کے نظام کا تفصیلی جائزہ لیا۔اس موقع پر انہوں نے تمام افسران کو ہدایات جاری کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی دارلحکومت میں امن و امان کے قیام کو ہر قیمت پر یقینی بنایا جائے۔

شہر کے تما م داخلی اور خارجی راستوں پرسخت چیکنگ کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ مشکوک عناصر پر کڑی نظر رکھی جائے، آئی جی اسلام آباد نے سینئر پولیس افسران کو جرائم کے انسداد اور جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی کے احکامات بھی جاری کئے ، انہوں نے کہا کہ تمام افسران شہر کو کرائم سے محفوظ بنانے کے لئے اپنا بھرپور کردار ادا کریں ،شہرمیں موثر گشت کو یقینی بناتے ہوئے جرائم پیشہ عناصر کے انسداد کو یقینی بنائیں،مقدمات میں مطلوب عدالتی مفروران اور اشتہاری مجرمان کی گرفتاریوں کو بھی یقینی بنایا جائے ۔ ادھرسی ٹی او کا ایس ایس پی آپریشنز کے ہمراہ ڈیوٹی پوائنٹس کا دورہ ،انتظامات کا جائزہ  لیا۔

مزید پڑہیئے

فیصل آباد

آتشبازی کارخانوں پر دوہرا معیار، ایک علاقے میں مسماری، دوسرے میں مبینہ سرپرستی

چائلڈ پروٹیکشن انسٹیٹیوٹ کو سولر انرجی پر منتقل کرنے کی ہدایت

واسا ،کے ایف ڈبلیو بینک کا کلائمیٹ ریزسٹینس پراجیکٹ معاہدہ

غیر قانونی کمرشلائزیشن ، 60سے زائد دکانیں سیل

ستھرا پنجاب :تاندلیانوالہ میں گرینڈ ڈیپ کلیننگ مہم کا آغاز

کمشنر کا چک جھمرہ کا دورہ،منصوبوں میں شفافیت کی ہدایت

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
بے دین ولد الف دین اور طبیب
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
مرنے چلے تو سطوتِ قاتل کا خوف کیا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مشرق کا جنیوا اور مذاکرات
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
قرضوں کی ری سٹرکچرنگ
شاہد کاردار
رشید صافی
اسلام آباد پھر مرکزِ نگاہ
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
گاہے گاہے باز خواں …(4)
حافظ محمد ادریس