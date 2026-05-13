اسلام آباد ،27اشتہاریوں سمیت 44جرائم پیشہ افراد گرفتار

  • اسلام آباد
ملزمان کے قبضہ سے 1,615گرام ہیروئن،535گرام آئس،43 بوتلیں شراب،اسلحہ برآمد راولپنڈی میں سماج دشمن عناصر کیخلاف کارروائیاں، اشتہاریوں سمیت 20 ملزمان گرفتار

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے سنگین جرائم میں ملوث 27 مجرمان اشتہاریوں سمیت 44جرائم پیشہ افراد گرفتارکر لیے ، ملزمان کے قبضہ سے منشیات اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد،ملزمان کے خلاف مقدمات درج کر کے مزید تفتیش جاری ہے ۔اس سلسلے میں اسلام آباد پولیس کے مختلف تھانہ جات کی ٹیموں نے منشیات فروشی اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے میں ملوث 17ملزمان کو گرفتار کر لیا۔

گرفتار ملزمان کے قبضہ سے 1,615گرام ہیروئن ،535گرام آئس،43بوتلیں شراب،ایک کلاشنکوف ،ایک گن اور مختلف بور کے سات عدد پستول معہ ایمونیشن برآمد کرلئے ۔   ادھر راولپنڈی پولیس نے شہر کے مختلف علاقوں میں سماج دشمن عناصر کے خلاف کارروائیاں کرتے ہوئے اشتہاری مجرمان سمیت 20 ملزمان کو گرفتار کر کے اسلحہ، منشیات، شراب اور آتش بازی کا سامان برآمد کر لیا۔ منگل کو پولیس ترجمان کے مطابق گنجمنڈی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے آتش بازی کا سامان لے جانے والے ایک ملزم کو گرفتار کر لیا۔ گرفتار ملزم کے قبضے سے 120 شوٹر باکس، 20 باکس 100 شاٹس، 4 عدد 25 شاٹس، 6 بڑے گولے اور دیگر آتش بازی کا سامان برآمد ہوا۔

