صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

آئی پی پیز سے نجات کے بعد مہنگی بجلی کامسئلہ ختم:خلیل طاہر

  • فیصل آباد
آئی پی پیز سے نجات کے بعد مہنگی بجلی کامسئلہ ختم:خلیل طاہر

اب سب سے بڑا مسئلہ پٹرول ،گیس کاہے ،پاکستان کو روس سے فراہمی متوقع

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلم لیگ ن مینارٹیز ونگ پنجاب کے صدر سینیٹر سردارخلیل طاہر سندھونے کہاہے کہ آئی پی پیز سے نجات کے بعد مہنگی بجلی کامسئلہ مستقل طور پرختم ہوجائے گااب سب سے بڑا مسئلہ پٹرول اورگیس کاہے پاکستان کو روس سے تیل اور گیس کی فراہمی متوقع ہے ۔ پاکستان روس کے ساتھ رابطے میں بھی ہے ۔امیدیے کہ کوئی رکاوٹ نہ پیداکی گئی تو پٹرول بھی عوام کی قوت برداشت کے مطابق ہوگا- ان کاکہناتھاکہ نارتھ ساؤتھ گیس پائپ لائن اہم منصوبہ ہے حکومت کسی مرحلے پر اس کی طرف واپس آئے گی۔انہوں کہا کہ نارتھ ساؤتھ ٹرانسپورٹ پائن لائن پر کام ہو رہا ہے ، روس کے ساتھ بات چیت جاری ہے ۔انہوں نے کہا کہ آبنائے ہرمز کی بندش نے ظاہر کیا ہے کہ توانائی کے وسائل کی ترسیل کے مختلف راستے ہونے چاہئیں، نہ صرف پاکستان بلکہ عالمی سطح پر بھی ترسیل کے مختلف راستوں کی ضرورت ہے ۔ پاکستان اور روس پاکستان اسٹریم گیس پائپ لائن بنانے کے منصوبے پر کام کر رہے ہیں، اقتصادی تعاون کے میکنزم پر پیش رفت سے یہ منصوبہ دونوں ممالک کا تاریخی معاہدہ بن جائے گا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

امراض قبل کی ادویات 20فیصد تک مہنگی، مریض پریشان

انٹرمیڈیٹ امتحانات ،رول نمبر سلپس جاری کرنیکی ہدایات

شوہر سے تنگ خاتون کی میکے میں خود کشی

اغوا ء کے واقعات ، چار نامزد سمیت نامعلوم ملزموں کیخلاف مقدمات

پی ایچ ڈی سکالرکا پبلک ڈیفنس

گیسٹرو کے مرض میں اضافہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس ہر دلعزیزی سے حاصل کیا ہونا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم کے فرسودہ تصور سے آگے
شاہد صدیقی
سلمان غنی
دہشت گردی کے خلاف آپریشن ناگزیر
سلمان غنی
محمد حسن رضا
روٹی، تیل اور تخت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مسئلہ فلسطین اور ایک اہم تقریب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر