صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہیڈ چھناواں پل سے ٹرک راجباہ میں جاگرا، 50 جانور ہلاک

  • گوجرانوالہ
ہیڈ چھناواں پل سے ٹرک راجباہ میں جاگرا، 50 جانور ہلاک

عیدقربان پر فروخت کیلئے جانور حید رآ باد سے گجرات منڈی منتقل کئے جا رہے تھے

علی پورچٹھہ، جامکے چٹھہ ، وزیر آ باد (تحصیل رپورٹر، نامہ نگار ، ڈسٹرکٹ رپورٹر)ایک صدی پرانا خستہ حال ہیڈ چھناواں کے پل سے قربانی کے جانوروں سے بھرا ٹرک راجباہ میں جا گرا، 50 جانور ہلاک، 20 زخمی، متعدد کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں۔ علی پورچٹھہ اور گردونواح کے شہریوں کیلئے ہیڈ چھناواں پل خطرناک ثابت ہو رہا ہے ۔ گزشتہ روز حیدرآباد سے گجرات مویشی منڈی جانے والا قربانی کے جانوروں سے بھرا ٹرک خطرناک موڑ کاٹتے بے قابو ہو کر راجباہ میں جا گرا جس کے نتیجے میں تقریباً 50 چھترے اور بکرے موقع پر ہلاک جبکہ 20 کے قریب جانور وں کی ٹانگیں ٹوٹ گئیں ، حادثے میں ٹرک بھی تباہ ہو گیا۔ 

حادثے کے بعد مقامی افراد فوری موقع پر پہنچ گئے اور جانوروں کو نکالنے کیلئے امدادی کارروائیاں شروع کر دیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ انگریز دور میں تعمیر ہونے والے ہیڈ چھناواں پل کی بنیادیں کمزور جبکہ حفاظتی دیواریں ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہیں ، پل کا ٹوٹا ہوا ڈھانچہ کسی بھی وقت بڑے انسانی سانحے کا سبب بن سکتا ہے ۔ شہریوں نے احتجاج کر تے ہوئے کہا کہ موسم سرما میں نہر بندی کے دوران پل کی تعمیر و مرمت کا آغاز کیا گیا تھا مگر چند دروں کی تعمیر کے بعد نامعلوم وجوہات کی بنا پر کام روک دیا گیا۔ انہوں نے وزیراعلیٰ ، چیف سیکرٹری ، محکمہ ہائی ویز اور عوامی نمائندوں سے مطالبہ کیا ہے کہ ہیڈ چھناواں پل کی ہنگامی بنیادوں پر تعمیر مکمل کی جائے ۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

واٹر ٹینکس کیساتھ ری چارجنگ کنوئوں کا منصوبہ ادھورا

فاطمہ میموریل ہسپتال: نرسز ڈے کے سلسلے میں سرگرمیاں

بھاٹی چوک انڈر پاس کا مجموعی طور پر 46 فیصد کام مکمل

ن لیگ مقامی حکومتوں کی مضبوطی پر یقین رکھتی :وزیر بلدیات

سکولوں میں ایک ماہ کیلئے سمر کیمپس کی اجازت دینے کا فیصلہ

آٗئی جی سے سی ایس ایس کرنیوالی ریٹائرڈ ڈی ایس پی کی بیٹی کی ملاقات

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس ہر دلعزیزی سے حاصل کیا ہونا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم کے فرسودہ تصور سے آگے
شاہد صدیقی
سلمان غنی
دہشت گردی کے خلاف آپریشن ناگزیر
سلمان غنی
محمد حسن رضا
روٹی، تیل اور تخت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مسئلہ فلسطین اور ایک اہم تقریب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر