صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

قبضہ مافیا کیخلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا حکم

  • فیصل آباد
قبضہ مافیا کیخلاف کارروائیاں جاری رکھنے کا حکم

ڈی جی ایف ڈی اے نے عوامی مسائل سنے ،حل کے احکامات جاری

فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)ڈائریکٹر جنرل ایف ڈی اے آصف چودھری نے قبضہ مافیا کیخلاف بھرپور اور بلاامتیاز کارروائیاں جاری رکھنے کا حکم دیدیا اور واضح کیا ہے کہ سرکاری اراضی پر ناجائز قبضوں کیخلاف پالیسی پر سختی سے عملدرآمد کیا جائے ۔ انہوں نے یہ ہدایات اپنے دفتر میں اوپن ڈور پالیسی کے تحت شہریوں کی شکایات اور مسائل سنتے ہوئے جاری کیں۔ اس موقع پر ڈائریکٹر سٹیٹ مینجمنٹ جنید حسن منج،اسما محسن سمیت دیگر متعلقہ افسر بھی موجود تھے ۔ ڈی جی ایف ڈی اے نے شہریوں سے براہ راست درخواستیں وصول کیں اور انکے مسائل کے فوری حل کیلئے متعلقہ افسروں کو موقع پر ہی ضروری احکامات جاری کیے ۔ شہریوں سے گفتگو کرتے انہوں نے کہا کہ ایف ڈی اے کا ناجائز قابضین، غیر قانونی تعمیرات، غیر منظور شدہ کمرشلائزیشن اور غیر قانونی ہاؤسنگ سکیموں کیخلاف بھرپور آپریشن جاری ہے ، کسی اہلکار کی ملی بھگت یا غفلت ثابت ہوئی تو اس کیخلاف بھی سخت کارروائی کی جائے گی۔ شہری اپنے مسائل حل کیلئے بلا جھجک ایف ڈی اے سے رابطہ کریں، انکے مسائل کے تیز رفتار اور شفاف حل کیلئے مزید مؤثر اقدامات کیے جا رہے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

اشتہاری بورڈز کیخلاف درخواست پرفریقین کو نوٹس

لاکھانی مارکیٹ کی بیسمنٹ میں آتشزدگی ،سامان خاکستر

لالو گروہ کے سرغنہ سمیت 4 کارندے گرفتار

حوالہ ہنڈی کے میں ملوث 4 ملزمان پکڑے گئے

کھپرو:اسکول کی عمارت نہ ہونے سے طلبا کوشدید مشکلات

سندھ میں گندم خریداری بحران کاشکار، آٹے کی قلت کاخدشہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس ہر دلعزیزی سے حاصل کیا ہونا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم کے فرسودہ تصور سے آگے
شاہد صدیقی
سلمان غنی
دہشت گردی کے خلاف آپریشن ناگزیر
سلمان غنی
محمد حسن رضا
روٹی، تیل اور تخت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مسئلہ فلسطین اور ایک اہم تقریب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر