صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ایچ ای سی کے آن لائن اور پیپر لیس تصدیق کے نظام کا باضابطہ آغاز

  • اسلام آباد
ایچ ای سی کے آن لائن اور پیپر لیس تصدیق کے نظام کا باضابطہ آغاز

درخواست دہندگان تعلیمی اسناد کی تصدیق دفتر آئے یا اصل ڈگریاں جمع کرائے بغیر کر سکیں گے جامعات کے سربراہان کا اجلاس ،اصلاحات، درپیش چیلنجز،مستقبل کی ترجیحات پر غور

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ہائر ایجوکیشن کمیشن (ایچ ای سی) نے ملک بھر کی جامعات کے سربراہان کے 55 ویں اجلاس میں اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں اصلاحات، درپیش چیلنجز اور مستقبل کی ترجیحات پر غور کیا ،اجلاس کا مقصد معاشی اور سماجی ترقی میں تعلیمی اداروں کے کردار کو مزید موثر بنانا تھا۔اجلاس میں پروفیسر ڈاکٹر ظہور احمد بازئی (چیئرمین وائس چانسلرز کمیٹی)، پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد اختر (چیئرمین ایچ ای سی) اور پروفیسر ڈاکٹر ضیاء الحق (ایگزیکٹو ڈائریکٹر ایچ ای سی) نے شرکت کی۔ اس کے علاوہ 200 سے زائد وائس چانسلرز اور ریکٹرز نے آن لائن شرکت کی۔اجلاس میں ایچ ای سی کے آن لائن اور پیپر لیس تصدیق کے نظام کا باضابطہ آغاز کیا گیا۔

اس نظام کے تحت درخواست دہندگان اپنی تعلیمی اسناد کی تصدیق ایچ ای سی آئے بغیر یا اصل ڈگریاں جمع کرائے بغیر کر سکیں گے ۔ایچ ای سی نے ملک میں تحقیقی کلچر کو فروغ دینے والے اساتذہ کے اعتراف میں بیسٹ ریسرچ ایوارڈز 2025 اور نیشنل ریسرچ پروگرام فار یونیورسٹیز ایوارڈز 2025-26 (فیڈرل زون) کا اعلان بھی کیا۔پروفیسر ڈاکٹر نیاز احمد اختر نے \"معرکہ حق\" کی پہلی سالگرہ پر علمی حلقوں اور پوری قوم کو مبارکباد پیش کی اور پاکستان کی بہادر فوج، سیاسی قیادت اور عوام کو خراج تحسین پیش کیا۔ اجلاس کے اختتام پر پاکستان میں معیاری اعلیٰ تعلیم، تحقیق، جدت اور علمی برتری کے فروغ کے لیے باہمی تعاون کے عزم کا اظہار کیا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

اشتہاری بورڈز کیخلاف درخواست پرفریقین کو نوٹس

لاکھانی مارکیٹ کی بیسمنٹ میں آتشزدگی ،سامان خاکستر

لالو گروہ کے سرغنہ سمیت 4 کارندے گرفتار

حوالہ ہنڈی کے میں ملوث 4 ملزمان پکڑے گئے

کھپرو:اسکول کی عمارت نہ ہونے سے طلبا کوشدید مشکلات

سندھ میں گندم خریداری بحران کاشکار، آٹے کی قلت کاخدشہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس ہر دلعزیزی سے حاصل کیا ہونا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم کے فرسودہ تصور سے آگے
شاہد صدیقی
سلمان غنی
دہشت گردی کے خلاف آپریشن ناگزیر
سلمان غنی
محمد حسن رضا
روٹی، تیل اور تخت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مسئلہ فلسطین اور ایک اہم تقریب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر