صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

بھاٹی چوک انڈر پاس کا مجموعی طور پر 46 فیصد کام مکمل

  • لاہور
بھاٹی چوک انڈر پاس کا مجموعی طور پر 46 فیصد کام مکمل

ڈی جی ایل ڈی اے کا پیڈسٹرین انڈر پاس، ٹوائلٹ بلاک پر جاری کاموں کا جائزہ

لاہور(سٹاف رپورٹر سے )ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے داتا دربار، زیر تعمیر بھاٹی چوک انڈر پاس، ناصر باغ اور نیلا گنبد منصوبوں کا دورہ کیااورتینوں منصوبوں کی پیش رفت اور کام کے معیار کا جائزہ لیا۔چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین اور پراجیکٹ ڈائریکٹر نے بریفنگ دی اور بتایاکہ نیلا گنبد اور ناصر باغ انڈر گراؤنڈ پارکنگ پلازہ منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے ۔نیلا گنبد منصوبے کی تینوں بیسمنٹ پر بیک وقت کام جاری۔نیلا گنبد انڈر گراؤنڈ پارکنگ پلازہ کی بیسمنٹ تھری کے 80 فیصد، بیسمنٹ ٹو کا 65 فیصد اور بیسمنٹ ون پر 15 فیصد چھت ڈال لی گئی ہے ۔بتایاگیاکہ ناصر باغ انڈر گراؤنڈ پارکنگ پلازہ پر بھی کام تیزی سے جاری ہے اورمنصوبے کا مجموعی طور پر 49 فیصد کام مکمل کر لیا گیاہے ۔بیسمنٹ ون کی پچاس فیصد چھت ڈال لی گئی، بیسمنٹ ٹو پر بیک وقت کام جاری ہے ،ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے داتا دربار توسیعی منصوبے اور زیر تعمیر بھاٹی چوک انڈر پاس کا بھی جائزہ لیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے کوبتایاگیاکہ انڈر پاس کی 35 فیصد کھدائی مکمل، بیرل کی چھت ڈال لی گئی ہے ۔بھاٹی چوک انڈر پاس کا مجموعی طور پر 46 فیصد کام مکمل کر لیا گیا ہے ۔ڈی جی ایل ڈی اے کی بھاٹی چوک انڈر پاس کے کنٹریکٹر کو کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی۔ڈی جی ایل ڈی اے نے پیڈسٹرین انڈر پاس، ٹوائلٹ بلاک، پیڈسٹرین زون پر بھی جاری کاموں کا جائزہ لیا۔انہوں نے تینوں منصوبوں پر کام کی پراگریس کی سخت مانیٹرنگ کی ہدایت کی،ڈی جی ایل ڈی اے نے نیسپاک کو کام کے معیار کی باقاعدگی سے مانیٹرنگ رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی۔

 

 

 

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

لاکھوں ٹن گندم خریدکر ذخیرہ کئے جانے کا انکشاف

تعلیمی میدان میں سرکاری سکولوں میں پڑھنے والے بچوں کی تعلیمی معیار میں بہتری لائی جائے ،ڈپٹی کمشنر

روٹی، نان، بیکری آئٹمز سمیت دیگر اشیاء کی فروخت سرکاری نرخنامے کے مطابق یقینی بنائی جائیں،ڈپٹی کمشنر بھکر

یونیورسٹی آف سرگودھا میں طلبہ پراجیکٹس پر مشتمل نمائش

ڈی آئی جی جیل خانہ کا ڈسٹرکٹ جیل سرگودھا کا دورہ

آر پی او کا تھانوں میں مجموعی کرائم کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
اس ہر دلعزیزی سے حاصل کیا ہونا ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
ہمارے بعد قیامت ہے
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم کے فرسودہ تصور سے آگے
شاہد صدیقی
سلمان غنی
دہشت گردی کے خلاف آپریشن ناگزیر
سلمان غنی
محمد حسن رضا
روٹی، تیل اور تخت
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
مسئلہ فلسطین اور ایک اہم تقریب
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر