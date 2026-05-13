بھاٹی چوک انڈر پاس کا مجموعی طور پر 46 فیصد کام مکمل
ڈی جی ایل ڈی اے کا پیڈسٹرین انڈر پاس، ٹوائلٹ بلاک پر جاری کاموں کا جائزہ
لاہور(سٹاف رپورٹر سے )ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے داتا دربار، زیر تعمیر بھاٹی چوک انڈر پاس، ناصر باغ اور نیلا گنبد منصوبوں کا دورہ کیااورتینوں منصوبوں کی پیش رفت اور کام کے معیار کا جائزہ لیا۔چیف انجینئر ٹیپا اقرار حسین اور پراجیکٹ ڈائریکٹر نے بریفنگ دی اور بتایاکہ نیلا گنبد اور ناصر باغ انڈر گراؤنڈ پارکنگ پلازہ منصوبے پر کام تیزی سے جاری ہے ۔نیلا گنبد منصوبے کی تینوں بیسمنٹ پر بیک وقت کام جاری۔نیلا گنبد انڈر گراؤنڈ پارکنگ پلازہ کی بیسمنٹ تھری کے 80 فیصد، بیسمنٹ ٹو کا 65 فیصد اور بیسمنٹ ون پر 15 فیصد چھت ڈال لی گئی ہے ۔بتایاگیاکہ ناصر باغ انڈر گراؤنڈ پارکنگ پلازہ پر بھی کام تیزی سے جاری ہے اورمنصوبے کا مجموعی طور پر 49 فیصد کام مکمل کر لیا گیاہے ۔بیسمنٹ ون کی پچاس فیصد چھت ڈال لی گئی، بیسمنٹ ٹو پر بیک وقت کام جاری ہے ،ڈی جی ایل ڈی اے طاہر فاروق نے داتا دربار توسیعی منصوبے اور زیر تعمیر بھاٹی چوک انڈر پاس کا بھی جائزہ لیا۔ ڈی جی ایل ڈی اے کوبتایاگیاکہ انڈر پاس کی 35 فیصد کھدائی مکمل، بیرل کی چھت ڈال لی گئی ہے ۔بھاٹی چوک انڈر پاس کا مجموعی طور پر 46 فیصد کام مکمل کر لیا گیا ہے ۔ڈی جی ایل ڈی اے کی بھاٹی چوک انڈر پاس کے کنٹریکٹر کو کام کی رفتار تیز کرنے کی ہدایت کی۔ڈی جی ایل ڈی اے نے پیڈسٹرین انڈر پاس، ٹوائلٹ بلاک، پیڈسٹرین زون پر بھی جاری کاموں کا جائزہ لیا۔انہوں نے تینوں منصوبوں پر کام کی پراگریس کی سخت مانیٹرنگ کی ہدایت کی،ڈی جی ایل ڈی اے نے نیسپاک کو کام کے معیار کی باقاعدگی سے مانیٹرنگ رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کی۔