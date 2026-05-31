عید الاضحی پر بہترین سکیورٹی ،آئی جی کا جوانوں کو خراج تحسین

  • اسلام آباد
عید گا ہوں ، پارکس ، شاہراہوں پر 7ہزار سے زائد پولیس افسران نے ڈیوٹی انجام دی

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) آئی جی اسلام آباد ناصر رضوی نے عید ڈیوٹی دینے والے افسران و جوانوں کو خراجِ تحسین پیش کیا ہے ، عید الاضحی کے تین دن اسلام آباد پولیس کے 7 ہزار سے زائد پولیس افسران نے ڈیوٹی کے فرائض سر انجام دئیے ۔ اسلام آباد پولیس نے نمازِ عید، تفریحی مقامات، مارکیٹس اور اہم شاہراہوں پر مثالی سکیورٹی فراہم کی، شہریوں نے اسلام آباد پولیس کے سکیورٹی انتظامات کو سراہا اور تفریحی مقامات پر بھرپور لطف اندوز ہوئے ۔ آئی جی نے کہا کہ شہریوں کی جان و مال کے تحفظ کے لیے پولیس افسران و جوانوں نے عید کے دنوں میں پیشہ وارانہ ذمہ داریاں احسن انداز میں نبھائیں،وفاقی دارالحکومت میں ٹریفک کی روانی برقرار رہی،اسلام آباد پولیس نے عید سکیورٹی کے ساتھ ساتھ ملکی و غیر ملکی وفود کو بھی فول پروف سکیورٹی فراہم کی،شہریوں کی سہولت اور تحفظ کے لیے تفریحی مقامات، پارکس اور پبلک مقامات پر اضافی نفری تعینات کی گئی ہے ،اسلام آباد پولیس شہریوں کی خوشیوں کو محفوظ بنانے کے لیے ہمہ وقت متحرک اور الرٹ ہے ۔

 

