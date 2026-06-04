اسلام آباد میں سرچ آ پریشن ، 41مشکوک افراد، 23موٹر سائیکل تھانے منتقل
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے ے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کیا جس کے دوران 590افراد،175گھرانوں، 30ہوٹلوں، 64 دکانوں ، 300موٹر سائیکلوں اور 62 گاڑیوں کو چیک کیاگیا جبکہ جانچ پڑتال کیلئے 41 مشکوک افراد اور 23 موٹر سائیکلوں کو مختلف تھانہ جات منتقل کیا گیا۔
اسلام آباد پولیس نے ے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کیا جس کے دوران 590افراد،175گھرانوں، 30ہوٹلوں، 64 دکانوں ، 300موٹر سائیکلوں اور 62 گاڑیوں کو چیک کیاگیا جبکہ جانچ پڑتال کیلئے 41 مشکوک افراد اور 23 موٹر سائیکلوں کو مختلف تھانہ جات منتقل کیا گیا۔