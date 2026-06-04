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اسلام آباد میں سرچ آ پریشن ، 41مشکوک افراد، 23موٹر سائیکل تھانے منتقل

  • اسلام آباد
اسلام آباد میں سرچ آ پریشن ، 41مشکوک افراد، 23موٹر سائیکل تھانے منتقل

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) اسلام آباد پولیس نے ے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کیا جس کے دوران 590افراد،175گھرانوں، 30ہوٹلوں، 64 دکانوں ، 300موٹر سائیکلوں اور 62 گاڑیوں کو چیک کیاگیا جبکہ جانچ پڑتال کیلئے 41 مشکوک افراد اور 23 موٹر سائیکلوں کو مختلف تھانہ جات منتقل کیا گیا۔

 اسلام آباد پولیس نے ے مختلف علاقوں میں سرچ آپریشن کیا جس کے دوران 590افراد،175گھرانوں، 30ہوٹلوں، 64 دکانوں ، 300موٹر سائیکلوں اور 62 گاڑیوں کو چیک کیاگیا جبکہ جانچ پڑتال کیلئے 41 مشکوک افراد اور 23 موٹر سائیکلوں کو مختلف تھانہ جات منتقل کیا گیا۔ 

 

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