صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

انٹرمیڈیٹ فرسٹ اینول امتحان ، 2امیدوار نقل کرتے پکڑے گئے

  • اسلام آباد
انٹرمیڈیٹ فرسٹ اینول امتحان ، 2امیدوار نقل کرتے پکڑے گئے

دونوں کیخلاف کیس رجسٹرڈ،شفافیت پر سمجھوتا نہیں کر ینگے ، کنٹرولر امتحانات راولپنڈی بورڈ

راولپنڈی (خصوصی نامہ نگار) تعلیمی بورڈ راولپنڈی کے زیرِ اہتمام انٹرمیڈیٹ فرسٹ اینول امتحان 2026 جاری ہے ۔ کنٹرولر امتحانات تنویر اصغر اعوان نے گورنمنٹ شہباز شریف ایسو سی ایٹ کالج فار بوائز خیابانِ سرسید، راولپنڈی، گورنمنٹ بوائز ہائی سکول سوہاوہ جہلم، گورنمنٹ ایسوسی ایٹ کالج فار و یمن سول لائنز جہلم امتحانی مراکز کے دورے کیے ، اس دوران امتحانی مرکز گورنمنٹ شہباز شریف ایسو سی ایٹ کالج فار بوائز خیابانِ سرسید راولپنڈی سے ایک اُمیدوار جبکہ گورنمنٹ ہائیر سیکنڈری سکول اوسیہ مری سے ایک اُمیدوار نقل کرتے ہوئے رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ۔دونوں کے خلاف بورڈ قوانین کے مطابق کیس رجسٹرڈ کرکے ڈسپلن برانچ کو بھجوا دئیے گئے ۔ کنٹرولر امتحانات نے واضح کیا کہ امتحانی شفافیت، میرٹ اور نظم و ضبط پر کوئی سمجھو تا نہیں کیا جائے گا ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیصل آباد میں محرم الحرام کے انتظامی و سکیورٹی انتظامات مزید مؤثر بنانے کا فیصلہ

منشیات فروشی کیخلاف تعلیمی اداروں میں خصوصی مہم

چنیوٹ فرنیچر انڈسٹری کی ترقی کیلئے تعاون کر ینگے : مسرت جبیں

چنیوٹ :ڈی ایچ کیو ہسپتال میں تعمیراتی کام تیز کرنے کی ہدایت

کمالیہ:محرم الحرام میں سکیورٹی و انتظامات سخت کرنے کی ہدایت

ڈپٹی کمشنر جھنگ کا ڈی ایچ کیو ہسپتال کا دورہ، سہولیات کا جائزہ

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
ایک تھا ڈپٹی کمشنر
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
ظلمت کا وہی ایک رنگ
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
ایران امریکہ جنگ اور غیریقینی صورتحال
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
قربانی کے بعد قربانی
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
روٹی دا سوال اے
آصف عفان
امیر حمزہ
بدر کا میدان اور پاکستان
امیر حمزہ