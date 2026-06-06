صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی چلڈرن ہسپتال آئندہ سال فعال ہو جائیگا ،وزیرصحت پنجاب

  • اسلام آباد
راولپنڈی چلڈرن ہسپتال آئندہ سال فعال ہو جائیگا ،وزیرصحت پنجاب

پی کے ایل آئی کے قریب سنٹر آف ایکسی لینس جلد مکمل کیا جا ئیگا ، خواجہ سلمان رفیق

 راولپنڈی ( خصوصی نامہ نگار ) صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق نے چلڈرن ہسپتال اور پی کے ایل آئی راولپنڈی کا دورہ کیا، رکن قومی اسمبلی طاہرہ اورنگزیب، سیکرٹری محکمہ سپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر اینڈ میڈیکل ایجوکیشن عظمت محمود، طارق محمود رحمانی اور کمشنر راولپنڈی عامر خٹک بھی ان کیسا تھ تھے ۔صوبائی وزیر نے متعلقہ حکام کو چلڈرن ہسپتال میں جاری ترقیاتی کام کو بروقت مکمل کرنے کی ہدایت کی۔انہوں نے کہا چلڈرن ہسپتال اگلے برس مکمل طور پر فعال ہو جائے گا۔ پی کے ایل آئی راولپنڈی کے دورہ کے موقع پر صوبائی وزیر کو ادارے کی کارکردگی، صحت سہولیات اور انتظامی امور کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔صوبائی وزیر نے کہا پنجاب نرسنگ اینڈ ہیلتھ ورک فورس ریفارم پروگرام کے تحت مختلف اضلاع میں تین سٹیٹ آف دی آرٹ سنٹر آف ایکسی لینس بنائے جائیں گے ۔پی کے ایل آئی راولپنڈی کے قریب سنٹر آف ایکسی لینس جلد مکمل کیا جا ئیگا ،گردوں اور جگر کی تکلیف میں مبتلا مریضوں کو پی کے ایل آئی راولپنڈی میں صحت کی جدید سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

ہسپتالوں میں پارکنگ مافیا کا راج:انتظامیہ بے بس

سیالکوٹ :ما حولیاتی آ لود گی پھیلانے پر فیٹ میلٹنگ یونٹ مسمار

ڈپٹی کمشنر کا دورہ چلڈرن ہسپتال ، سہو لیات کا جائزہ

سیالکوٹ :مختلف علاقوں میں تجاوزات کیخلاف گرینڈ آپریشن

گجرات :ناجائز قابضین سے 1500کنال اراضی وا گزار

گجرات میں بھی ایئر ایمبو لینس سروس کا آ غاز کر دیا :شافع

آج کے کالمز

خورشید ندیم
ہمارا قومی بیانیہ کیا ہے؟
خورشید ندیم
خالد مسعود خان
نہ ہوسی ڈھولا‘ نہ پوسی رولا
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
بجٹ کا ایک بار پھر تماشا
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
افتخار احمد سندھو
ہم کس طرف جارہے ہیں
افتخار احمد سندھو
جویریہ صدیق
جین زی کی سیاسی جماعت
جویریہ صدیق
مفتی منیب الرحمٰن
عصبیتِ جاہلیہ …(1)
مفتی منیب الرحمٰن