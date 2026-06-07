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ٹریفک روانی کو برقرار رکھنے کیلئے دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں،سی ٹی او

  • اسلام آباد
ٹریفک روانی کو برقرار رکھنے کیلئے دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں،سی ٹی او

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) چیف ٹریفک آفیسر اسلام آباد سرفراز ورک کی زیرِ صدارت اجلاس ہوا، ایس پی ٹریفک ماجد اقبال، تمام زونل ڈی ایس پیز اور دیگر پولیس افسران نے شرکت کی۔۔

اجلاس میں زونل افسران کی مجموعی کارکردگی، ٹریفک مینجمنٹ کے نظام، روڈ سیفٹی اقدامات، شہریوں کو فراہم کی جانے والی سہولیات اور ٹریفک قوانین پر مؤثر عملدرآمد کا جائزہ لیا گیا۔ سی ٹی او نے تمام افسران کو ہدایت جاری کرتے ہوئے کہا کہ وفاقی دارالحکومت میں ٹریفک کی روانی کو ہر صورت برقرار رکھنے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جائیں۔ 

 

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