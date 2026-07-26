صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اختیارات کا ناجائز استعمال ، 3کانسٹیبل معطل، کارروائی کا حکم

  • سرگودھا
اختیارات کا ناجائز استعمال ، 3کانسٹیبل معطل، کارروائی کا حکم

اختیارات کا ناجائز استعمال ، 3کانسٹیبل معطل، کارروائی کا حکمشہریوں کے ساتھ بداخلاقی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی: ڈی پی او

بھلوال (نمائندہ دنیا) ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر سرگودھا توقیر محمد نعیم نے اختیارات کے مبینہ ناجائز استعمال پر سخت کارروائی کرتے ہوئے تین کانسٹیبلان کو معطل کر کے ان کے خلاف محکمانہ کارروائی شروع کرنے کا حکم دے دیا۔پولیس کے مطابق کانسٹیبل روحیل اصغر، کانسٹیبل محمد نعیم اور کانسٹیبل ناظم حسین کو محکمانہ احتساب کے تحت معطل کیا گیا ہے ۔اس موقع پر ڈی پی او توقیر محمد نعیم نے کہا کہ محکمے میں بدعنوانی، اختیارات کے ناجائز استعمال اور شہریوں کے ساتھ بداخلاقی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ سرگودھا پولیس میں جزا و سزا کا نظام بلاامتیاز جاری رہے گا، اچھا کام کرنے والے افسران و اہلکاروں کی حوصلہ افزائی جبکہ غفلت یا بدعنوانی کے مرتکب افراد کے خلاف سخت قانونی اور محکمانہ کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

بارشیں،شہر میں 18واٹر ٹینک مکمل فعال

ایل ڈی اے :محکموں کے نمائندگان ون ونڈو سیل میں تعینات

پٹرول مہنگا، ٹرانسپورٹرز کا مزید 5فیصد کرایہ بڑھانے کی تیاری

عرس حضرت علی ہجویریؒ:پولیس کی سکیورٹی کیلئے منصوبہ بندی

ہائیکورٹ :ویمن یونیورسٹی کی اراضی ایکوائر کرنیکافیصلہ چیلنج

شادمان :خاتون کے سامنے نازیباحرکات کرنیوالا ملزم گرفتار

آج کے کالمز

مجیب الرحمٰن شامی
امیر بھی اور عظیم بھی
مجیب الرحمٰن شامی
رؤف کلاسرا
نئی نسل بنام پرانی نسل
رؤف کلاسرا
رشید صافی
جین زی کا دور
رشید صافی
کنور دلشاد
آزاد کشمیر، انتخابات اور تاریخ
کنور دلشاد
عمران یعقوب خان
جنک فوڈ اور لوچڑے
عمران یعقوب خان
محمد عبداللہ حمید گل
مشرقِ وسطیٰ کا بدلتا منظر نامہ اور قومی سلامتی کے تقاضے
محمد عبداللہ حمید گل