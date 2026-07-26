فلڈ ریلیف کیمپس، حفاظتی بندوں اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ
میانوالی (نامہ نگار) ڈپٹی کمشنر شاہد عباس کاٹھیا کی زیر صدارت ممکنہ سیلابی صورتحال سے نمٹنے کے لیے اجلاس منعقد ہوا، جس میں فلڈ ریلیف کیمپس، حفاظتی بندوں اور امدادی سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا۔
اجلاس میں متعلقہ محکموں کو ہدایت کی گئی کہ باہمی رابطے کے ساتھ ریلیف سرگرمیاں مؤثر انداز میں جاری رکھی جائیں اور متاثرہ علاقوں میں ہر ممکن سہولت فراہم کی جائے ۔
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