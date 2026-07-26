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بندبوسن،کار اوررکشہ میں تصادم، 6افراد شدیدزخمی

  • ملتان
بندبوسن،کار اوررکشہ میں تصادم، 6افراد شدیدزخمی

ملتان (کرائم رپورٹر )اڈا بند بوسن کے قریب تیز رفتاری کے باعث کار اور رکشہ میں تصادم، 6 افراد زخمی ہوگئے زخمیوں میں شمشاد حسین ، منور ، نسیم مائی ، محمد حیات ، حکیم مائی اور منور عباس شامل ہیں۔ ریسکیو1122نے تین ایمبولینسز کے ذریعے بروقت ریسپانس کرتے ہوئے تمام زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔

اڈا بند بوسن کے قریب تیز رفتاری کے باعث کار اور رکشہ میں تصادم، 6 افراد زخمی ہوگئے زخمیوں میں شمشاد حسین ، منور ، نسیم مائی ، محمد حیات ، حکیم مائی اور منور عباس شامل ہیں۔ ریسکیو1122نے تین ایمبولینسز کے ذریعے بروقت ریسپانس کرتے ہوئے تمام زخمیوں کو ابتدائی طبی امداد فراہم کی۔

 

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