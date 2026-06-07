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ڈی آئی جی کا اردل روم، ملازمین کے مسائل حل کرنے کے احکامات

  • اسلام آباد
ڈی آئی جی کا اردل روم، ملازمین کے مسائل حل کرنے کے احکامات

سنگین نوعیت کے معاملات پر پولیس افسران کو از سر نو انکوائریاں مکمل کرنے کی ہدایت

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) ڈی آئی جی جواد طارق نے اسلام آبادپولیس کے افسران کو درپیش محکمانہ اور ذاتی نوعیت کے مسائل کے بروقت اور ترجیحی بنیادوں پر حل کو یقینی بنانے کیلئے بدھ کے روز اردل روم کا انعقاد کیا، جس میں آپریشنز ڈویژنز کے پولیس افسران نے شرکت کی۔ اردل روم میں پولیس افسران نے ذاتی اور سرکاری نوعیت کے مسائل ڈی آئی جی اسلام آبادکے سامنے رکھے، انہوں نے سنگین نوعیت کے معاملات پر سینئر پولیس افسران کو از سر نو انکوائریاں مکمل کرنے کی ہدایت کی، جبکہ پولیس افسران کے باقی مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر مکمل کرنے کے احکامات جاری کئے۔

 

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