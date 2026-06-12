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گرج اور بی پی پی آر اے کا ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی جدید کاری کیلئے اشتراک

  • اسلام آباد
گرج اور بی پی پی آر اے کا ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کی جدید کاری کیلئے اشتراک

بلوچستان میں سرکاری پبلک پروکیورمنٹ کے نظام کے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو بہتر کرنا ہے

  اسلام آباد(دنیا رپورٹ )جازورلڈ کے انٹرپرائز کلاؤڈ سلوشنز پلیٹ فارم گرج نے بلوچستان پبلک پروکیورمنٹ ریگولیٹری اتھارٹی (بی پی پی آر اے ) کے ساتھ ایک سٹرٹیجک شراکت داری قائم کی ہے ، جس کا مقصد بلوچستان میں سرکاری پبلک پروکیورمنٹ کے نظام کے ڈیجیٹل انفراسٹرکچر کو جدید خطوط پر استوار کرنا ہے ۔ اس اشتراک کے تحت گرج، بی پی پی آر اے کے اہم ڈیجیٹل پلیٹ فارمز کے لیے کلاؤڈ ہوسٹنگ، سائبر سیکیورٹی، کنیکٹیویٹی، بیک اَپ اور ڈیزاسٹر ریکوری کی سہولیات فراہم کرے گا۔اس اقدام کے ذریعے سسٹمز کی دستیابی (اپ ٹائم) میں بہتری آئے گی، ڈیٹا کے تحفظ کو مزید مضبوط بنایا جائے گا ،نظام سے متعلق ٹیکنالوجی انفراسٹرکچر کی جدید کاری بی پی پی آر اے کو بلوچستان بھر کے متعلقہ فریقین کو زیادہ محفوظ، مؤثر اور شفاف خدمات فراہم کرنے کے قابل بنائے گی۔

 

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