صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

محکمہ ڈاک کو منافع بخش ادارہ بنانے کیلئے اصلاحاتی منصوبہ شروع

  • اسلام آباد
محکمہ ڈاک کو منافع بخش ادارہ بنانے کیلئے اصلاحاتی منصوبہ شروع

تکنیکی ماہر کی خدمات حاصل کی جائیں گی، تنظیم نو کو سبوتاژ نہیں کرنے دینگے

 اسلام آباد (دنیا رپورٹ )محکمہ ڈاک کی آمدن اور اخراجات میں توازن پیدا کرنے کے لئے محکمے کی تنظیم نو اور افرادی قوت کے احسن استعمال کے لئے ایک اصلاحاتی منصوبہ زیر عمل ہے ، اصلاحات کا بنیادی مقصد محکمے کا مالی استحکام کے ساتھ ساتھ صارفین کی ضروریات کے مطابق ڈیجیٹل خدمات کی فراہمی اور محکمہ ڈاک کے ترقی یافتہ نظام سے ہم آہنگ کرنا ہے ۔ اس مقصد کے حصول کیلئے ایک تکنیکی ماہر کی خدمات حاصل کرنے کا اشتہار اخبارات میں شائع بھی کر دیا گیا ہے ۔

محکمہ ڈاک کو جدید خطوط پر استوار کرنے کے لئے کورین ایگزم بنک کے منصوبے کو اگلے سال کی پی ۔ایس ۔ڈی۔ پی میں شامل کر دیا گیا ہے ، اس منصوبے پر بطریق احسن عمل درآمد کے لئے تکنیکی طور پر قابل افرادی قوت کی بھی ضرورت ہے جو اسے دور حاضر میں جدید طریقوں سے چلانے کی اہل ہو گی۔اس مربوط اصلاحاتی پروگرام پر عمل درآمد کا اجرا ہو چکا ہے اس اثنا میں چند عناصران اصلاحات اور تنظیم نو کو سبوتاژ کرنے کیلئے متحرک ہو چکے ہیں، یہ عناصر ملازمین اور صارفین کو گمراہ کرنے کیلئے سوشل میڈیا پر من گھڑت خبریں پھیلا رہے ہیں جو ملازمین میں روزگار سے محرومی بلاجواز عدم استحکام اور بے چینی کا تاثر پیدا کر رہے ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

یونیورسٹی آف گوجرانوالہ کا تعمیراتی کام تیز : 4 ماہ میں ایڈمنسٹریٹو، اکیڈمک بلاک کی تکمیل کا ہدف

گھنٹہ گھر چوک کی توسیع سے آمدورفت بہترہو گی : ڈپٹی کمشنر

سیکرٹری ویمن ڈویلپمنٹ کا دورہ ویمن یونیو رسٹی سیالکوٹ ، نمائش دیکھی

وزیرآباد:جلسوں کے روٹس پر سیوریج اور نالوں کی صفائی

کارسواروں کی دن دہاڑے لڑکی کے اغوا کی کوشش

واہنڈو سے 3منشیات فروش گرفتار ‘ 14کلو سے زائد چرس برآمد

آج کے کالمز

ایاز امیر
تاریخ یہاں کون سی پڑھائی جاتی ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
وزارتِ قانون اور صحافیوں کا شوشہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
کتابِ زندگی کا ایک ورق
شاہد صدیقی
سلمان غنی
برگن سٹاک مذاکرات کی نتیجہ خیزی
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پٹرول، ٹیکس اور معیشت کے افسانے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
وقت کی قدر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر