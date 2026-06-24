صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

5 بجٹ پیش کرنیوالی وفاقی حکومت مسائل حل کرنے میں ناکام ،شفیع جان

  • اسلام آباد
5 بجٹ پیش کرنیوالی وفاقی حکومت مسائل حل کرنے میں ناکام ،شفیع جان

عمران خان کو ناحق جیل میں رکھا گیا ہے ،بنیادی انسانی حقوق سے بھی محروم ،صوبائی وزیر اطلاعات

مردان ( نمائندہ دنیا ) صوبائی وزیر اطلاعات خیبر پختونخوا شفیع جان نے کہا ہے کہ مردان کے عوام نے ہمیشہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف پر اعتماد کا اظہار کیا ہے ۔ 8 فروری کے انتخابات میں ملک بھر کے عوام نے پی ٹی آئی کو مینڈیٹ دیا، تاہم صرف خیبر پختونخوا کے عوام نے اپنے مینڈیٹ کا بھرپور دفاع کیا۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان کو ناحق جیل میں رکھا گیا ہے اور ان کو بنیادی انسانی حقوق سے محروم کیا گیا ہے ۔ وہ مردان پریس کلب کے نو منتخب عہدیداروں کی حلف برداری کی تقریب سے خطاب کر رہے تھے ۔ تقریب کی صدارت صوبائی وزیر مال طارق محمود آریانی نے کی، وزیر اطلاعات نے نو منتخب عہدیداروں سے ان کے عہدوں کا حلف لیا۔ شفیع جان نے کہا کہ پانچ بجٹ پیش کرنے والی وفاقی حکومت عوامی مسائل حل کرنے میں ناکام رہی ہے ، جو اس کی نااہلی کا واضح ثبوت ہے۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

محرم پر سکیورٹی انتظامات مکمل،ضلع میں6ہزار سے زائد پولیس اہلکار،افسر ڈیوٹی دینگے

وزیر اطلاعات کی محرم پر ڈویژنل امن کمیٹی ارکان سے ملاقات

تمام محکمے انسدادِڈینگی کیلئے فیلڈمیں متحرک رہیں:ڈپٹی کمشنر

عزاداروں کو پینے فراہمی کا سلسلہ بلا تعطل جاری :ایم ڈی واسا

250کلو مردہ اورغیر معیاری پولٹری گوشت تلف

تاجررہنمائوں کامحرم جلوس کے روٹس کا دورہ،کھاناتقسیم

آج کے کالمز

ایاز امیر
تاریخ یہاں کون سی پڑھائی جاتی ہے
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
وزارتِ قانون اور صحافیوں کا شوشہ
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
کتابِ زندگی کا ایک ورق
شاہد صدیقی
سلمان غنی
برگن سٹاک مذاکرات کی نتیجہ خیزی
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پٹرول، ٹیکس اور معیشت کے افسانے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
وقت کی قدر
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر