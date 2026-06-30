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اسلام آباد پولیس نے BYDکی مزید الیکٹرک گاڑیاں حاصل کرلیں

  • اسلام آباد
اسلام آباد پولیس نے BYDکی مزید الیکٹرک گاڑیاں حاصل کرلیں

نئی گاڑیوں کی شمولیت سے وفاقی دارالحکومت کے ماحولیاتی اہداف کے حصول میں مدد ملے گی

 اسلام آباد(دنیا رپورٹ )پاکستان میں BYD کے آفیشل پارٹنر، میگا موٹر کمپنی (MMC) نے اسلام آباد پولیس کے محکمہ جات کو BYD کی مزید الیکٹرک گاڑیاں فراہم کر دی ہیں۔ اس اقدام کے تحت اسلام آباد کیپٹل پولیس اور اسلام آباد ٹریفک پولیس کو مرحلہ وار مزید جدید الیکٹرک گاڑیوں کی فراہمی کی گئی جو ملک میں الیکٹرک موبیلیٹی کی جانب بڑا سنگ میل ہے ۔ اسلام آباد پولیس کے بیڑے میں نئی الیکٹرک گاڑیوں کی شمولیت سے وفاقی دارالحکومت کے ماحولیاتی اہداف کے حصول میں مدد ملے گی اور اسلام آباد کو سرکاری سطح پر الیکٹرک موبیلیٹی اختیار کرنے والے شہروں میں مزید نمایاں مقام حاصل ہوگا۔اس موقع پر چین سے BYD کی سینئر قیادت بشمول BYD کمپنی لمیٹڈ کے نائب صدر ، جنرل منیجر آف BYDایشیا ء پیسفک آٹو سیلز ڈیویڑن لیو شویلیانگ(Liu Xueliang)، BYD کے ایشیا ء پیسیفک آٹو سیلز ڈویڑن کے ڈپٹی جنرل منیجر کیتسو ڑانگ(Ketsu Zhang)، BYD پاکستان کے کنٹری ہیڈ لی جیان (Lei Jian)اور میگا موٹر کمپنی کے نائب صدر برائے سیلز اینڈ اسٹریٹجی دانش خالق نے گاڑیوں کی حوالگی کی تقریب میں شرکت کی۔ تقریب میں اسلام آباد پولیس کے سینئر افسران بھی موجود تھے ، BYD کے نائب صدر لیو شویلیانگ (Liu Xueliang)نے کہا، \\\"وفاقی محکمہ کی جانب سے پائیدار موبیلیٹی کو مسلسل فروغ دینا اس بات کا ثبوت ہے کہ ہمارا محکمہ زیادہ مؤثر اور مستقبل سے ہم آہنگ عوامی خدمات کے فروغ میں قائدانہ کردار ادا کررہا ہے۔ 

 

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