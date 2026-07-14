صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ڈی آئی جی کا مختلف ڈیوٹی پوائنٹس کا دورہ،سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا

  • اسلام آباد
ڈی آئی جی کا مختلف ڈیوٹی پوائنٹس کا دورہ،سکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا

اسلام آباد (این این آئی)ڈپٹی انسپکٹر جنرل آف پولیس اسلام آباد محمد جواد طارق نے شہر بھر کے مختلف ڈیوٹی پوائنٹس کا دورہ کیا۔

 انہوں نے سکیورٹی انتظامات اور چیکنگ کے عمل کا تفصیلی جائزہ لیا،اس موقع پر انہوں نے ڈیوٹی پر مامور پولیس افسران و جوانوں سے ملاقات کی اور انہیں سکیورٹی ڈیوٹی انتہائی ذمہ داری، مستعدی اور پیشہ ورانہ انداز میں سرانجام دینے کی ہدایت کی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

انسولین کی قیمتوں میں مسلسل اضافہ، شوگر کے مریضوں کی مشکلات بڑھ گئیں

ہسپتال سے گھر میت منتقلی کی سروس عوامی خدمت ، کمشنر

کمشنر کا سٹی بیوٹیفکیشن پراجیکٹ کے مقامات کا تفصیلی معائنہ

ڈی ایچ کیو ہسپتال کی پرانی عمارت میڈیکل کالج کیلئے منظور

روڈ میپ ٹو فوٹوگرافی کے عنوان سے تربیتی سیشن کا انعقاد

ملزم گرفتار، اسلحہ برآمد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہ دو غیر ملکی خواتین۔ اصل کہانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا بے جا تفاخر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پٹرولیم قیمتیں اور حکومتی منطق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
پی آئی اے کی نجکاری کے اسباق
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ بحران سے پاکستان کیلئے نئے مواقع
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا
حافظ محمد ادریس