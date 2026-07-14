صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملزم گرفتار، اسلحہ برآمد

  • سرگودھا
ملزم گرفتار، اسلحہ برآمد

میانوالی (نامہ نگار)تھانہ چکڑالہ پولیس کی کاروائی، ملزم گرفتار، اسلحہ آتشیں برآمد، مقدمہ درج۔

ڈی پی او میانوالی وقار عظیم کھرل کی ہدایات پر غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف کاروائی کرتے ہوئے ایس ایچ او تھانہ چکڑالہ انسپکٹر ملک عبد الغفار اور انکی ٹیم نے دوران چیکنگ لڑائی جھگڑا اور فائرنگ کے مقدمہ میں ملوث ملزم عامر سہیل ولد غلام محمد سکنہ چکڑالہ سے پسٹل 30بور برآمد کیا۔ جس کا اسلحہ کا کوئی اجازت نامہ یا لائسنس پیش نہیں کر سکا۔ملزم کو گرفتار کرکے تھانہ چکڑالہ میں مقدمہ درج کر لیا۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

نئے ڈی سی ریٹ اجرا میں تاخیر،عبوری پالیسی پر غور

بھاٹی چوک انڈر پاس ، داتا دربار توسیعی منصوبے کاجائزہ

پرویز اشرف کی زیر صدارت انفارمیشن بیورو کا اجلاس

دو پی ٹی آئی رہنماساتھیوں سمیت ن لیگ میں شامل

مون سون پر کھدائی کے مقامات محفوظ بنانے کی ہدیات

ایگزیکٹیو کمیٹی کا اجلاس ،لاہور چیمبر کا الیکشن شیڈول منظور

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہ دو غیر ملکی خواتین۔ اصل کہانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا بے جا تفاخر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پٹرولیم قیمتیں اور حکومتی منطق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
پی آئی اے کی نجکاری کے اسباق
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ بحران سے پاکستان کیلئے نئے مواقع
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا
حافظ محمد ادریس