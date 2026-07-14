صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سگ گزیدگی سے بچاؤ، ایڈوائزری گروپ تشکیل دینے کی ہدایت

  • اسلام آباد
سگ گزیدگی سے بچاؤ، ایڈوائزری گروپ تشکیل دینے کی ہدایت

بیماری سے عوام کو محفوظ رکھنے کیلئے ملک گیر آگاہی مہم شروع کی جائیگی:مصطفی کمال

اسلام آباد (نیوز رپورٹر)وفاقی وزیر قومی صحت سید مصطفیٰ کمال نے قومی ریبیز (سگ گزیدگی )پریوینشن اینڈ کنٹرول فریم ورک کی تیاری کے لیے نیشنل ٹیکنیکل ورکنگ ایڈوائزری گروپ تشکیل دینے کی ہدایت کی ہے ۔ یہ ہدایت انہوں نے دی انڈس ہاسپٹل اینڈ ہیلتھ نیٹ ورک کے سی ای او ڈاکٹر عبدالباری خان کی قیادت میں وفد سے ملاقات کے دوران جاری کی۔ وفد نے بریفنگ میں بتایا کہ ریبیز کی نگرانی کا مؤثر قومی نظام موجود نہیں تاہم دستیاب اندازوں کے مطابق ہر سال تقریباً پانچ ہزار افراد اس بیماری کے باعث جان سے جاتے ہیں۔ وفاقی وزیر نے گہری تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ قابلِ تدارک بیماری سے عوام کو محفوظ رکھنے کے لیے ملک گیر آگاہی مہم شروع کی جائے گی۔ انہوں نے وزیراعلیٰ سندھ کی نگرانی میں جاری انسدادِ ریبیز مہم کو سراہا اور دی انڈس ہاسپٹل کی تکنیکی معاونت کو قابلِ تحسین قرار دیا، انہوں نے کہا وفاقی حکومت، صوبائی حکومتیں اور تکنیکی شراکت دار ریبیز سے قابلِ تدارک اموات کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ایک اور بچہ ایچ آئی وی کا شکار، تعداد 81 ہو گئی

کراچی کی ترقی کے لیے تعمیراتی شعبے کا تعاون ناگزیر ، میئر

سندھ سرمایہ کاری کا گیٹ وے بنتا جا رہا ، شرجیل میمن

آٹے نرخ میں کمی حکومتی کارروائیوں کا نتیجہ، چیف سیکریٹری سندھ

ڈاکٹر شاہنواز کیس،نامزد اہلکاروں کی مقدمہ اخراج کی درخواست مسترد

یوٹیوبر کے خلاف مذہبی جذبات مجروح کرنے کے الزام میں مقدمہ کی درخواست

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
وہ دو غیر ملکی خواتین۔ اصل کہانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہمارا بے جا تفاخر
خالد مسعود خان
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
پٹرولیم قیمتیں اور حکومتی منطق
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد کاردار
پی آئی اے کی نجکاری کے اسباق
شاہد کاردار
رشید صافی
مشرقِ وسطیٰ بحران سے پاکستان کیلئے نئے مواقع
رشید صافی
حافظ محمد ادریس
وہ بات سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا
حافظ محمد ادریس