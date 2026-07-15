صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد ، 10 مشکوک افراد ، 19 موٹر سائیکل تھانے بند

  • اسلام آباد
اسلام آباد ، 10 مشکوک افراد ، 19 موٹر سائیکل تھانے بند

547 افراد، 217 گھروں، 31 ہوٹلوں ،223 موٹر سائیکلوں،93 گاڑیوں کی چیکنگ

اسلام آباد(این این آئی)اسلام آباد پولیس نے گرینڈ کومنگ اینڈسرچ آپریشن کے دوران جانچ پڑتال کیلئے 10 مشکوک افراد اور 19 موٹر سائیکلوں کو مختلف تھانہ جات منتقل کیا ۔ مختلف علاقوں میں گرینڈ کومنگ اینڈسرچ آپریشنز کا سلسلہ جاری ہے ۔اس سلسلے میں ایس ایس پی سکیورٹی آپریشنز کی سربراہی میں زونل ایس پیز کی زیرنگرانی مختلف علاقوں میں گرینڈ سرچ اور کومنگ آپریشن کیے گئے ۔ سرچ آپریشن کے دوران 547 افراد، 217 گھروں، 31 ہوٹلوں، 58 دکانیں، 223 موٹر سائیکلوں اور 93 گاڑیوں کو چیک کیا گیا ،مزید براں غیر قانونی اسلحہ رکھنے میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر کے مختلف بور کے دو پستول معہ ایمونیشن برآمد کئے گئے ۔ 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

ارینا واک اینڈ شاپ سنٹر:اربوں کی سرمایہ کاری کے باوجود منصوبہ غیر فعال

پی آئی سی :علاج میں تاخیر کے خاتمے کیلئے جامع حکمت عملی تیار

پی پی ایس سی :مختلف ڈیپارٹمنٹس کی اسامیوں کے نتائج کااعلان

میو ہسپتال :باؤلے کتے کے کاٹے کا مریض داخل،علاج شروع

شہر کے متعدد تھانوں کے ایس ایچ اوز کے تقرروتبادلے

اساتذہ کا پنجاب اسمبلی کے سامنے مطالبات کیلئے مظاہرہ

آج کے کالمز

ایاز امیر
غلط راستوں کے مسافر
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
وزیر بدلنے کا موسم آن پہنچا؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
یونیورسٹیاں کب تک لاوارث رہیں گی؟
شاہد صدیقی
سلمان غنی
خلیج پر منڈلاتے خطرات
سلمان غنی
محمد حسن رضا
پٹرولیم قیمتوں میں شفافیت کا سوال
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
قرآن مجید اور ہماری ذمہ داریاں
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر