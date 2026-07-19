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چیئرپرسن بی آئی ایس پی کا ایبٹ آباد کا دورہ، خواتین سے ملاقات

  • اسلام آباد
چیئرپرسن بی آئی ایس پی کا ایبٹ آباد کا دورہ، خواتین سے ملاقات

نئے ڈیجیٹل والٹ نظام کے تحت مستحق خواتین کی مالی معاونت جاری ہے، روبینہ خالد

اسلام آباد (سٹاف رپورٹر) چیئرپرسن بی آئی ایس پی سینیٹر روبینہ خالد نے ہری پور اور ایبٹ آباد میں بی آئی ایس پی دفاتر کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے پروگرام سے مستفید ہونے والی خواتین بینیفشریز سے ملاقات کی، ان کے مسائل سنے اور متعلقہ حکام کو ہدایت کی کہ مستحق خواتین کو درپیش مسائل کو ترجیحی بنیادوں پر فوری حل کیا جائے۔ روبینہ خالد نے خواتین بینیفشریز کو حکومت کی جانب سے متعارف کرائے گئے نئے ڈیجیٹل والٹ نظام، مفت بینظیر سم، والٹ ایکٹیویشن اور ادائیگی کے جدید طریقہ کار کے بارے میں تفصیلی آگاہی فراہم کی۔ انہوں نے کہا کہ نئے ڈیجیٹل والٹ نظام کے تحت مستحق خواتین کی مالی معاونت کی رقم براہِ راست ان کے ڈیجیٹل اکاؤنٹس میں منتقل کی جائے گی، جس کی اطلاع انہیں ایس ایم ایس کے ذریعے موصول ہوگی۔ یہ رقم ان کے ڈیجیٹل والٹ میں محفوظ رہے گی اور وہ اپنی سہولت کے مطابق کسی بھی وقت قریبی مجاز ریٹیلر سے رقم وصول کر سکیں گی۔ 

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