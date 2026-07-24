صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

عالمی سائبر سکیورٹی کمپنی کیسپرسکی کا آن لائن فراڈ کا انکشاف

  • اسلام آباد
عالمی سائبر سکیورٹی کمپنی کیسپرسکی کا آن لائن فراڈ کا انکشاف

موبائل کنکشن یا سم کارڈ خریدنے والے صارفین کو نشانہ بنایا جا رہا :ماہرین

اسلام آباد(نامہ نگار)سیاحتی سیزن کے عروج پر مواصلاتی اور موبائل انٹرنیٹ سروسز کی طلب میں نمایاں اضافہ ہو جاتا ہے ، عالمی سائبر سکیورٹی کمپنی کیسپرسکی کے ماہرین نے ایسے آن لائن فراڈ کا انکشاف کیا ہے جس میں دنیا بھر میں موبائل کنکشن یا سم کارڈ خریدنے والے صارفین کو نشانہ بنایا جا رہا ہے ۔ ماہرین کے مطابق سائبر مجرم معروف علاقائی اور بین الاقوامی ٹیلی کام کمپنیوں کی ویب سائٹس سے مشابہ جعلی ویب سائٹس تیار کرتے ہیں تاکہ صارفین کو دھوکا دے کر ان سے فون نمبر، ذاتی معلومات اور بینکاری تفصیلات حاصل کی جا سکیں۔ماہرین کا کہنا ہے کہ ایسے جعلی پلیٹ فارمز پر لاگ اِن یا ادائیگی سے متعلق معلومات درج کرنے سے نہ صرف مالی نقصان ہو سکتا ہے بلکہ ذاتی معلومات بھی چوری ہو سکتی ہیں، جس کے نتیجے میں اسپام پیغامات اور جعلی فون کالز میں اضافہ ہونے کا خدشہ رہتا ہے ۔ ایک اور فراڈ میں جعلساز شمالی افریقہ، مشرق وسطیٰ اور جنوب مشرقی ایشیا میں سرگرم ایک بین الاقوامی مواصلاتی کمپنی کا روپ دھارتے ہیں۔ اس اسکیم میں صارفین کو موبائل ڈیٹا یا انٹرنیٹ پیکیج ری چارج کرنے کے بہانے اپنی ذاتی معلومات اور بینک کارڈ کی تفصیلات فراہم کرنے پر آمادہ کیا جاتا ہے ۔کیسپرسکی کی سائبر سیکیورٹی ماہر تاتیانا کولیکووا کا کہنا ہے کہ مصنوعی ذہانت کے بڑھتے ہوئے استعمال کی بدولت جعلساز اب پہلے سے کہیں زیادہ تیزی اور مہارت کے ساتھ جعلی ویب صفحات تیار کر رہے ہیں، جو صارفین کی دلچسپی کے مختلف شعبوں کو نشانہ بناتے ہیں۔ ان کے مطابق کھیلوں کے بڑے مقابلے ، موسیقی کے کنسرٹس، موسمی سیلز، تعطیلات اور اب ٹیلی کام خدمات بھی سائبر مجرموں کے اہم اہداف بن چکی ہیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

فیصل آباد میں ہر وارڈن کو کم از کم 20 چالان کا ہدف ، روزانہ 3 کروڑ کی کمائی

جدید اور پائیدار ٹرانسپورٹ سسٹم متعارف انے کی ہدایت

چہلم حضرت امام حسینؓؑ کے موقع پر جامع سکیورٹی پلان

ڈپٹی کمشنر ٹوبہ کا نشیبی علاقوں کا دورہ، پانی کی نکاسی کی ہدایت

جڑانوالہ میں تجاوزات کیخلاف کریک ڈاؤن، سامان ضبط

ڈی پی او کا سیلاب زدہ علاقوں کا دورہ، حفاظتی اقدامات کی ہدایت

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
مودی ہے تو ممکن ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
وہ چڑیاں کہاں گئیں!
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
باب المندب کی بندش زیادہ خطرناک
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
نیا برطانوی وزیراعظم اور جمہوری نظام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
لے او یار حوالے رب دے
آصف عفان
امیر حمزہ
امریکہ میں سپین کا فٹ بالر اور غزہ
امیر حمزہ