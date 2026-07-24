سیالکوٹ کی گلیاں جوہڑوں کا منظر پیش کرنے لگی
سیالکوٹ (نمائندہ دنیا )مون سو ن کی آمد کے ساتھ ہی سیالکوٹ کی میں گلیاں جوہڑوں کا منظر پیش کرنے لگی ،ٹرنک بازار، خادم علی روڈ، شہبا پورہ روڈ، دار ہ آرائیاں، گرین وڈ سٹریٹ‘ چرچ روڈ ،گوہد پور، مراد پور، ڈیفنس روڈسمیت متعدد علاقوں کی گلیاں، بازار دریا کا منظر پیش کررہی ہیں ،
بارشی پانی کھڑا ہونے کی وجہ سے نمازیوں کو مساجد میں آنے جانے میں شدید دشواری کا سامناہے ۔سیالکو ٹ شہر میں تقربیاً 15 ارب روپے کی ترقیاتی کاموں اور سیوریج سسٹم پر لگائے گئے ہیں۔ لیکن مون سون کی پہلی بارش نے شہر کو پانی میں ڈوبو دیا۔
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