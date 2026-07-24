کوالٹی کنٹرول بورڈ کا جعلی ادویات کیخلاف کارروائی کاجائزہ
جعلی، زائدالمعیاد ادویات کیخلاف بلاامتیاز کارروائی کی جائے :خواجہ عمران نذیر
لاہور(ہیلتھ رپورٹر،اپنے سٹاف رپورٹر سے )صوبائی وزیر صحت و آبادی خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت کوالٹی کنٹرول بورڈ کا 302واں اجلاس ہوا، ادویات کے معیار، جعلی و غیر معیاری ادویات کیخلاف کارروائیوں اور زیر التوا کیسز کا جائزہ لیا گیا۔ کوالٹی کنٹرول کے مختلف کیسز پر غور کیا گیا ۔ متعدد زیر التوا معاملات پر فیصلے بھی کیے گئے ۔ خواجہ عمران نے ہدایت کی کہ اتائیت سمیت جعلی، غیر معیاری اور زائدالمعیاد ادویات کی تیاری اور فروخت میں ملوث عناصر کیخلاف بلاامتیاز کارروائی کی جائے ۔ ادویات ساز کمپنیوں میں کوالٹی کنٹرول سے متعلق قوانین اور ضوابط پر مکمل عملدرآمد یقینی بنایا جائے ، انلسٹمنٹ کی درخواستوں پر بروقت فیصلے کیے جائیں اور لائسنس یا یونٹ انلسٹمنٹ کے بغیر کام کرنیوالی فیکٹریوں کیخلاف کارروائی کی جائے ۔ انہوں نے کہا عوام کو معیاری ادویات کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائیگی۔
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