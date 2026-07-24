صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کوالٹی کنٹرول بورڈ کا جعلی ادویات کیخلاف کارروائی کاجائزہ

  • لاہور
کوالٹی کنٹرول بورڈ کا جعلی ادویات کیخلاف کارروائی کاجائزہ

جعلی، زائدالمعیاد ادویات کیخلاف بلاامتیاز کارروائی کی جائے :خواجہ عمران نذیر

لاہور(ہیلتھ رپورٹر،اپنے سٹاف رپورٹر سے )صوبائی وزیر صحت و آبادی خواجہ عمران نذیر کی زیر صدارت کوالٹی کنٹرول بورڈ کا 302واں اجلاس ہوا، ادویات کے معیار، جعلی و غیر معیاری ادویات کیخلاف کارروائیوں اور زیر التوا کیسز کا جائزہ لیا گیا۔ کوالٹی کنٹرول کے مختلف کیسز پر غور کیا گیا ۔ متعدد زیر التوا معاملات پر فیصلے بھی کیے گئے ۔ خواجہ عمران نے ہدایت کی کہ اتائیت سمیت جعلی، غیر معیاری اور زائدالمعیاد ادویات کی تیاری اور فروخت میں ملوث عناصر کیخلاف بلاامتیاز کارروائی کی جائے ۔ ادویات ساز کمپنیوں میں کوالٹی کنٹرول سے متعلق قوانین اور ضوابط پر مکمل عملدرآمد یقینی بنایا جائے ، انلسٹمنٹ کی درخواستوں پر بروقت فیصلے کیے جائیں اور لائسنس یا یونٹ انلسٹمنٹ کے بغیر کام کرنیوالی فیکٹریوں کیخلاف  کارروائی کی جائے ۔ انہوں نے کہا عوام کو معیاری ادویات کی فراہمی ہر صورت یقینی بنائی جائیگی۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ایک اور بچہ ایچ آئی وی کا شکار،تعداد 95ہوگئی

بھتہ خوری کے 81 فیصد کیسزحل،61 ملزمان گرفتار،6مارے گئے

ٹماٹر بھی عوام کی پہنچ سے باہر،فی کلو قیمت500تک جاپہنچی،انتظامیہ خاموش

ایچ آئی وی متاثرہ بچوں کو تنہا نہیں چھوڑیں گے ، سعید غنی

عوامی خدمت ہی سیاست کا اصل معیار ہے ،میئر کراچی

چہلمِ امام حسینؓ میں فول پروف سیکیورٹی یقینی بنانیکی ہدایت

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
مودی ہے تو ممکن ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
وہ چڑیاں کہاں گئیں!
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
باب المندب کی بندش زیادہ خطرناک
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
نیا برطانوی وزیراعظم اور جمہوری نظام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
لے او یار حوالے رب دے
آصف عفان
امیر حمزہ
امریکہ میں سپین کا فٹ بالر اور غزہ
امیر حمزہ