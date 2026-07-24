صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

این جی او مینجمنٹ اینڈ لیڈرشپ کورس کے دوسرے بیچ کا افتتاح

  • لاہور
این جی او مینجمنٹ اینڈ لیڈرشپ کورس کے دوسرے بیچ کا افتتاح

لاہور (اے پی پی)وائس چانسلرپنجاب یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر محمد علی نے کہا ہے کہ تعلیمی اداروں کو چاہیے کہ وہ جدید انتظامی اور قائدانہ مہارتوں سے آراستہ کر کے نچلی سطح پر کام کرنے والے رہنماؤں اور سماجی کارکنوں کی تربیت میں فعال کردار ادا کریں تاکہ معاشرے کی پائیدار ترقی کو یقینی بنایا جا سکے ۔

وہ پنجاب یونیورسٹی شعبہ سوشل ورک کے زیر اہتمام، محکمہ سوشل ویلفیئر اینڈ بیت المال پنجاب اور کمیونٹی ورلڈ سروس ایشیا کے اشتراک سے این جی او مینجمنٹ اینڈ لیڈرشپ سرٹیفکیٹ کورس کے دوسرے بیچ کی افتتاحی تقریب سے خطاب کر رہے تھے ۔تقریب میں چیئرپرسن شعبہ سوشل ورک ڈاکٹر طاہرہ جبیں، پروفیسر ڈاکٹر عظمیٰ عاشق، ڈاکٹر عالیہ خالد ودیگرماہرین تعلیم نے شرکت کی۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

مون سون میں کرنٹ کا خطرہ، شہری بجلی کی تنصیبات سے فاصلہ رکھیں، فیسکو کی ہدایت

ریونیو کورٹ مینجمنٹ کا بنیادی مقصد سماعت کومؤثر بنانا ،ممبر جوڈیشل

ڈپٹی کمشنر کا دریائے چناب کے طالب والا مقام کا ہنگامی دورہ

ڈپٹی کمشنر مدادخیلانوالہ میں قائم ستھرا پنجاب کی ڈمپنگ سائیٹ کادورہ

مشکوک افراد، گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کی سخت تلاشی

میرے سیاسی کیرئر پرکوئی غلط فہمی میں نہ رہے ،ملک منصور

آج کے کالمز

رؤف کلاسرا
مودی ہے تو ممکن ہے
رؤف کلاسرا
رسول بخش رئیس
وہ چڑیاں کہاں گئیں!
رسول بخش رئیس
ڈاکٹر رشید احمد خاں
باب المندب کی بندش زیادہ خطرناک
ڈاکٹر رشید احمد خاں
اسد طاہر جپہ
نیا برطانوی وزیراعظم اور جمہوری نظام
اسد طاہر جپہ
آصف عفان
لے او یار حوالے رب دے
آصف عفان
امیر حمزہ
امریکہ میں سپین کا فٹ بالر اور غزہ
امیر حمزہ