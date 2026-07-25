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این ایس پی پی، کنیئرڈ کالج فار ویمن یونیورسٹی میں ایم او یو پر دستخط

  • اسلام آباد
این ایس پی پی، کنیئرڈ کالج فار ویمن یونیورسٹی میں ایم او یو پر دستخط

شراکت داری طلبہ کیلئے نئے مواقع پیدا کریگی ،ریکٹر این ایس پی پی کا خطاب

 اسلام آباد (دنیا رپورٹ) نیشنل سکول آف پبلک پالیسی (این ایس پی پی) نے کنیئرڈ کالج فار ویمن یونیورسٹی لاہور کے ساتھ مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کیے، جس کا مقصد پبلک پالیسی پر تحقیق، اشاعتوں اور مشترکہ تعلیمی سرگرمیوں میں تعاون کو مضبوط بنانا ہے ۔تقریب کا آغاز ڈاکٹر نوید الٰہی، ڈین این آئی پی پی کے خطبہ استقبالیہ سے ہوا۔ انہوں نے این ایس پی پی کے لازمی اور آئینی اداروں نیشنل انسٹیٹیوٹ آف پبلک پالیسی، ایڈمنسٹریٹو سٹاف کالج اور نیشنل انسٹیٹیوٹس آف پبلک پالیسی (نیپا) کا تعارف کرایا ۔ انہوں نے کہا کہ اس ایم او یو کا سب سے بڑا فائدہ کنیئرڈ کالج کے نوجوانوں کے ساتھ تعاون کی صورت میں سامنے آئے گا۔ریکٹر این ایس پی پی فرحان عزیز خواجہ نے کہا کہ یہ شراکت داری طلبہ کیلئے نئے مواقع پیدا کرے گی ۔پروفیسر ڈاکٹر ارم انجم، پرنسپل کنیئرڈ کالج نے کہا کہ یہ تعاون تعلیمی تحقیق اور پالیسی کے عملی اطلاق کے درمیان پل باندھنے کی جانب ایک اہم قدم ہے ۔ اس سے اساتذہ اور طلبہ کو حقیقی پالیسی چیلنجز سے سیکھنے کا موقع ملے گا۔ایم او یو پر دونوں اداروں کی جانب سے ریکٹر اور پرنسپل نے دستخط کیے ۔ 

 

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