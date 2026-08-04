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محکمہ جنگلات مری کی کارروائیاں ،غیر قانونی آرا مشینیں، ناکارہ پرزہ جات ضبط

  • اسلام آباد
محکمہ جنگلات مری کی کارروائیاں ،غیر قانونی آرا مشینیں، ناکارہ پرزہ جات ضبط

مری (نمائندہ دنیا) محکمہ جنگلات کی بڑی کارروائیاں دو مقامات پر غیر قانونی آرا مشینیں، ناکارہ پرزہ جات ضبط، گاؤں دھیرکوٹ میں ایک نجی پراپرٹی پر چھاپہ مارا۔۔۔

 جہاں غیر قانونی طور پر چلائی جانے والی آرا مشین (سا مشین) کو ضبط کرکے جنگلات کے قوانین کے مطابق مکمل طور پر ناکارہ بنا دیا گیا۔ یہ کارروائی اسسٹنٹ کنزرویٹر آف فارسٹس لوئر ٹوپہ اور فارسٹ پٹرول آفیسر بن کی مشترکہ ٹیم نے انجام دی، دوسری کارروائی میں اے سی ایف لوئر ٹوپہ کی ٹیم نے گاؤں چنگواریان میں چھاپہ مارا، جہاں ایک ناکارہ آرا مشین برآمد ہوئی۔ ٹیم نے مشین کے تمام اہم پرزہ جات اپنی تحویل میں لے لیے۔

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