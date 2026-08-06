صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

راولپنڈی، 4افراد زیرحراست چرس، شراب اور اسلحہ برآمد

  • اسلام آباد
راولپنڈی، 4افراد زیرحراست چرس، شراب اور اسلحہ برآمد

راولپنڈی (این این آئی) راولپنڈی پولیس نے 4افراد کوحراست میں لے کر چرس، شراب اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد کر لیا۔۔۔۔

 تفصیلات کے مطابق راولپنڈی پولیس نے کارروائیاں کرتے ہوئے 4افراد کو حراست میں لے کر 1کلو 520گرام چرس، شراب اور اسلحہ معہ ایمونیشن برآمد کر لیا، زیر حراست افراد کے خلاف کارروائیاں پیرودہائی، مورگاہ، ائیرپورٹ اور روات کے علاقوں میں کی گئیں۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

اعتراض دور،درخواست سماعت کیلئے مقرر کرنیکی ہدایت

بجٹ میں کمی ،اہم شاہراہوں کے منصوبے سست روی کا شکار

آزاد کشمیر کے حالیہ انتخابات میں بے ضابطگیوں پر تشویش:پیپلز پارٹی

نجی سکولز تعطیلات میں 22اگست تک بندرکھنے کے پابند

اپنی چھت اپنا گھر:14لاکھ درخواستیں

صوبے میں 10، 20کلو آٹے کے تھیلوں کی فراہمی میں کمی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
یورپی سمندروں میں ڈوبتے پاکستانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم اہلِ ملتان کی استقامتِ قدیم
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
حماس نے ہتھیار رکھ دیے مگر…
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سسٹم، نیا یا پرانا؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
مصطفی کمال! آپ سے کچھ باتیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
امام احمد رضا اور ردِّ بدعات ومنکَرات
مفتی منیب الرحمٰن