صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلام آباد، جرائم پیشہ افراد کیخلاف کریک ڈائون جاری، 9گرفتار

  • اسلام آباد
اسلام آباد، جرائم پیشہ افراد کیخلاف کریک ڈائون جاری، 9گرفتار

بنی گالہ، بہارہ کہو، ترنول، سنبل، شالیمار میں کارروائیاں، منشیات، اسلحہ برآمد

اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) وفاقی دارالحکومت میں شہریوں کی جان ومال کے تحفظ کو یقینی بنانے کیلئے جرائم کے انسداد اور جرائم پیشہ عناصر کی گرفتاری کیلئے موثر کریک ڈائون جاری ہے۔ اس سلسلے میں اسلام آباد پولیس، تھانہ بنی گالا تھانہ بہارہ کہو، تھانہ ترنول، تھانہ سنبل اور تھانہ شالیمار پولیس ٹیموں نے منشیات فروشی اور غیر قانونی اسلحہ رکھنے میں ملوث 9ملزمان کو گرفتار کر لیا، گرفتار ملزمان کے قبضہ سے 126گرام آئس، 859بوتل شراب، مختلف بور کے 6عدد پستول اورایک کلاشنکوف معہ ایمونیشن برآمد کئے گئے، گرفتار ملزمان کے خلاف مقدمات درج کرکے مزید تفتیش جاری ہے، مجرمان اشتہاری، سابقہ ریکارڈ یافتہ اور عدالتی مفروران کی گرفتاری کیلئے چلائی جانے والی خصوصی مہم کے دوران 8مجرمان کی گرفتاری عمل میں لائی گئی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

Comments / رائے دیں

Share your thoughts. Comments are reviewed before they appear publicly.

Your comment will remain hidden until approved by admin.

Approved Comments

Loading comments...

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

اعتراض دور،درخواست سماعت کیلئے مقرر کرنیکی ہدایت

بجٹ میں کمی ،اہم شاہراہوں کے منصوبے سست روی کا شکار

آزاد کشمیر کے حالیہ انتخابات میں بے ضابطگیوں پر تشویش:پیپلز پارٹی

نجی سکولز تعطیلات میں 22اگست تک بندرکھنے کے پابند

اپنی چھت اپنا گھر:14لاکھ درخواستیں

صوبے میں 10، 20کلو آٹے کے تھیلوں کی فراہمی میں کمی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
یورپی سمندروں میں ڈوبتے پاکستانی
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
ہم اہلِ ملتان کی استقامتِ قدیم
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
حماس نے ہتھیار رکھ دیے مگر…
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
سسٹم، نیا یا پرانا؟
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
مصطفی کمال! آپ سے کچھ باتیں
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
امام احمد رضا اور ردِّ بدعات ومنکَرات
مفتی منیب الرحمٰن