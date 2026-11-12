راولپنڈی میں زمیندار نے بزرگ شہری پر کتے چھوڑ دیے
راولپنڈی (خبرنگار)راولپنڈی کے علاقے مندرہ میں بااثر زمیندار نے بزرگ شہری پر کتے چھوڑ دیے ۔۔
۔میڈیارپورٹ کے مطابق مویشی کھیتوں میں داخل ہونے پر بااثر زمیندار نے بزرگ شہری کو تشدد کا نشانہ بنایا، ملزم نے بزرگ شہری کو داڑھی سے پکڑ کر گھسیٹا اور کتوں نے ہاتھ پاؤں نوچ ڈالے ۔سی پی او راولپنڈی حسن مشتاق سکھیرا نے واقعے کا نوٹس لے لیا۔بزرگ شہری کی درخواست پر پولیس نے ملزم کے خلاف تھانہ مندرہ میں مقدمہ درج کرلیا ۔
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