کامیابی کیلئے قرآن پاک کی تعلیمات اپنانا ہونگی، حمیرا طارق
اسلام آباد (اپنے رپورٹر سے) جماعت اسلامی پاکستان حلقہ خواتین کی سیکرٹری جنرل ڈاکٹر حمیرا طارق نے کہا ہے کہ قرآن کریم پر ایمان رکھنے والوں کی ذمہ داری ہے۔
کہ وہ اس کتاب کی تعلیمات خود اپنائیں اور دوسروں تک بھی پہنچائیں، محض قرآن پر ایمان کا دعویٰ اور اس کی دعوت کو آگے نہ بڑھانا بہت بڑی محرومی ہے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے دو روزہ ’میرا برانڈ پاکستان ایکسپو 2026‘کے افتتاحی خطاب میں کیا۔
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