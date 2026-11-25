ہر گھر تک تعلیم ہمارا عزم ، ڈاکٹر ناصر محمود
اسلام آباد (خصوصی رپورٹر) علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ناصر محمود نے اٹک میں یونیورسٹی کے نئے تعمیر کردہ ریجنل کیمپس کا افتتاح کرتے ہوئے کہا ہے کہ۔۔۔
یونیورسٹی ملک کے ہر علاقے اور ہر گھر تک تعلیم پہنچانے کے مشن پر گامزن ہے ۔وائس چانسلر نے کہا کہ ہمارا عزم ہے کہ تعلیم ہر گھر تک پہنچے اور کسی بھی فرد کو فاصلے یا وسائل کی کمی کے باعث تعلیم سے محروم نہ رہنا پڑے۔
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