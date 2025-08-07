صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

  • کراچی
کسٹمز نظام میں بڑی اصلاحات مکمل نافذ کردیں،چیف کلیکٹر

کراچی(اسٹاف رپورٹر)کسٹمز ہاؤس میں ایپریزمنٹ کے شعبے میں کی گئی اصلاحات پر پیشرفت کے حوالے سے پریس کانفرنس ہوئی۔

 چیف کلیکٹر کسٹم جمیل ناصر نے آگاہ کیا کہ کسٹمز کے نظام میں کی گئی بڑی اصلاحات اب مکمل طور پر نافذ ہو چکی ہیں،ان اصلاحات کے فوائد واضح ہیں، جیسے کہ حقیقی تاجروں کیلئے کاروباری اخراجات میں نمایاں کمی اور ان اصلاحات کو واپس لینے کا کوئی امکان نہیں ۔انہوں نے بتایا کہ (CAU)صبح 8 سے رات 12 بجے تک فعال ہے اور روزانہ تقریباً ایک ہزار پانچ سو سے دو ہزار درآمدی دستاویزات کی جانچ اور منظوری کی جا رہی ہے ،جن دستاویزات کو تفصیلی جانچ پڑتال کیلئے مخصوص سرخ درجہ بندی میں شامل کیا جاتا ہے ، ان کی جانچ کی تکمیل کی شرح میں نمایاں اضافہ ہوا ہے ، اس بہتری کی وجہ جانچ اکائی کے قیام اور وفاقی محصولاتی ادارے کی جانب سے 50اضافی معائنہ کاروں کی تعیناتی ہے ، ماضی میں ایسی دستاویزات کی اسی دن تکمیل کی شرح 50 فیصد تھی جو اب 90 فیصد ہو گئی ہے ۔چیف کلیکٹر نے بتایا کہ اب جائزہ افسران کی جانب سے برقی طریقے سے جانچ اور جائزہ لیا جاتا ہے جس کی وجہ سے درآمد کنندگان یا ان کے نمائندوں کو دفتر آنے کی ضرورت نہیں رہتی۔انہوں نے ان اصلاحات کو کسٹمز نظام میں ایک بنیادی تبدیلی قرار دیا اور کہا کہ ہر بڑی تبدیلی کی طرح اس میں کچھ لوگوں کو فائدہ پہنچا اور کچھ کو نقصان پہنچاہے ۔

 

