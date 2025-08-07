نیب سے حب کینال ٹو میں کرپشن کی تحقیقات کامطالبہ
کراچی (اسٹاف رپورٹر)اپوزیشن لیڈر کے ایم سی سیف الدین ایڈووکیٹ نے حب ڈیم سے کراچی کو پانی فراہم کرنے والی نہر، حب کینال ٹو، میں ناقص میٹریل کے استعمال، بدعنوانی اور۔۔۔
اربوں روپے کے فنڈز کے ضیاع پر شدید تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ جماعت اسلامی کے منتخب بلدیاتی نمائندے اس سنگین کرپشن کے خلاف سٹی کونسل میں قرارداد پیش اور بھرپور احتجاج کریں گے ۔ اپوزیشن لیڈر نے نیب سے مطالبہ کیا کہ وہ اس منصوبے میں ہونے والی کرپشن پر فوری تحقیقات کرے ۔انہوں نے کہا کہ حب کینال ٹو کی مرمت و تعمیر میں اربوں روپے خرچ کیے گئے لیکن نہر کی موجودہ حالت انتہائی خراب ہے ، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ واٹر بورڈ کی کرپٹ لابی نے 12 ارب 76کروڑ روپے کی خطیر رقم جو عوام کے خون پسینے کا پیسہ ہے کرپشن اور نا اہلی کی نذر کر دیا ہے ۔انہوں نے کہاکہ اگر 14 اگست کے موقع پر صرف لیپا پوتی کرکے نہر میں پانی چھوڑا گیا تو یہ پانی کراچی پہنچنے کے بجائے زمین میں جذب ہو جائے گا اور سائٹ، کیماڑی، اور ضلع غربی سمیت کراچی کی بڑی آبادی پینے کے پانی سے محروم رہے گی۔ حب کینال کراچی کے صنعتی اور رہائشی علاقوں کے لیے لائف لائن ہے ، اس میں ہونے والی بدعنوانی کو کسی صورت معاف نہیں کیا جا سکتا۔انہوں نے کراچی واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن میں نان ٹیکنیکل ملازمین کی بھرتیوں کو بھی ادارے کی تباہی کی ایک بڑی وجہ قرار دیا ۔