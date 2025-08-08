ایڈیشنل آئی جی کی عدالتوں میں پیشرفت کو بہتر بنانیکی ہدایت
کراچی(اسٹاف رپورٹر)ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو کی زیر صدارت ماہانہ کرائم جائزہ اجلاس کراچی پولیس آفس میں منعقد ہوا۔۔
اجلاس میں ڈی آئی جی ایڈمن، زونل ڈی آئی جیز، ڈی آئی جی سی آئی اے ، ڈی آئی جی انویسٹی گیشن و دیگر سینئر افسران نے شرکت کی۔اس موقع پر ڈی آئی جی سی آئی اے اور تینوں زونز کے ڈی آئی جیز نے اپنے اپنے زون کی مجموعی کارکردگی رپورٹس پیش کیں جن میں جرائم کی شرح، پولیس اقدامات، مقدمات کی پیش رفت اور درپیش چیلنجز کا تفصیلی احاطہ کیا گیا۔ اجلاس کے دوران ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو نے مختلف اضلاع میں جرائم کی موجودہ صورتحال اور تفتیشی افسران کی کارکردگی کا جائزہ لیتے ہوئے کہا کہ مقدمات کی مؤثر پیروی اور عدالتوں میں پیش رفت کو مزید بہتر بنایا جائے ۔ اجلاس میں منشیات فروشوں کے خلاف جاری کارروائیوں کا بھی تفصیلی جائزہ لیا گیا اور اہم علاقوں میں منشیات کی ترسیل کے نیٹ ورکس کو توڑنے کے لیے خفیہ معلومات پر مبنی ٹارگٹڈ کارروائیاں تیز کرنے کی ہدایت کی گئی۔ ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو نے زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت مزید مؤثر اقدامات کی ہدایت کی۔ اس موقع پر کراچی پولیس چیف نے افسران کو ہدایت کی کہ کومبنگ، اسنیپ چیکنگ اور سرچ آپریشنز کو مزید مؤثر بنایا جائے اور جرائم پیشہ عناصر کے خلاف کارروائیوں میں تیزی لا کر شہریوں کو محفوظ ماحول فراہم کیا جائے ۔