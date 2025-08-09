وکلا کا یوم سیاہ، عدالتوں کی کارروائیاں جزوی طور پر معطل
کراچی (اسٹاف رپورٹر) کراچی میں وکلاء برادری نے 8 اگست کو یومِ سیاہ کے طور پر منایا اور 2016 کے سانحۂ کوئٹہ میں شہید ہونے والے 56 وکلاء سمیت 70 سے زائد افراد کو خراجِ عقیدت پیش کیا۔۔۔
اس موقع پر عدالتوں کی کارروائیاں جزوی طور پر معطل رہیں، وکلاء نے سیاہ پٹیاں باندھ کر پیشیاں بھگتیں اور مختلف بار رومز میں دعائیہ تقریبات کا اہتمام کیا گیا، سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر بیرسٹر محمد سرفراز علی میتلو، سندھ بار کونسل کے وائس چیئرمین شفقت رحیم راجپوت، ایگزیکٹو کمیٹی کے چیئرمین محمد سعید عباسی اور کراچی بار ایسوسی ایشن کے صدر عامر نواز وڑائچ نے اپنے پیغامات میں شہداء کی قربانیوں کو قانون کی بالادستی اور انصاف کے لیے لازوال قرار دیتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا کہ وکلاء برادری ان کے مشن کو جاری رکھے گی، وکلا رہنماؤں نے سانحۂ کوئٹہ کو عدالتی برادری کے خلاف بدترین دہشت گردی قرار دیا۔