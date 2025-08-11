ملی یکجہتی کونسل کی بلوچستان کے حالات پر تشویش
کراچی(این این آئی)ملی یکجہتی کونسل سندھ کے صدر اسد اللہ بھٹو کی زیر صدارت ادارہ نور حق میں صوبائی کونسل کا ایک اجلاس منعقد ہوا،جس میں بلوچستان کے موجودہ حالات پر گہری تشویش اور سکیورٹی اہلکاروں اور عام شہریوں کی جانوں کے ضیاع پر دکھ اور افسوس کا اظہار کیا گیا ۔
اجلاس میں بعض عناصر کی جانب سے عقیدہ ختم ِ نبوت کے خلاف سازشوں کی شدید مذمت کرتے ہوئے اس عزم کا اظہار کیا گیا کہ عقیدہ ختم ِ نبوت پر کوئی آنچ نہیں آنے دی جائے گی ، تحفظ ختم نبوت اور بلوچستان کے حالات کی بہتری کے لیے ملی یکجہتی کونسل اپنا بھر پور کردار ادا کرے گی ۔ اجلاس میں طے کیا گیا کہ بہت جلد بلوچستان کی صورتحال کے حوالے سے آل پارٹیز کارنفرنس رکھی جائے گی اور رحمت اللعالمینؒ کانفرنس کا بھی انعقاد کیا جائے گا ۔ اجلاس میں رکن مرکزی شوریٰ جمعیت علمائے پاکستان کے قاضی احمد نورانی،سینئر نائب صدر ملی یکجہتی کونسل مسلم پرویز ، مجلس وحدت المسلمین کے صدر ملک غلام عباس ، جمعیت علماء پاکستان کے ڈپٹی سیکریٹری سید عقیل انجم قادری ، اسلامی جمہوری اتحاد کے نائب صدور ، علامہ مرتضیٰ خان رحمانی ، علامہ محمد ظاہر شاہ سواتی ، متحدہ جمعیت الحدیث کے امیر صوبہ سندھ عارف رشید مسعود، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے امیر سید اعجاز مصطفیٰ، پاکستان عوامی تحریک مرکزی علماء کونسل کے صدر مولانا عبد الماجد فاروقی نے شرکت کی ۔