صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

احمد رضا بریلوی کی زند گی عشق رسو ل سے عبا رت ہے ، سید رفیق شاہ

  • کراچی
احمد رضا بریلوی کی زند گی عشق رسو ل سے عبا رت ہے ، سید رفیق شاہ

کراچی(این این آئی)جما عت اہلسنّت پاکستان کراچی کے ناظم سید رفیق شانے کہا کہ امام احمد رضا کی زند گی عشق رسو ل سے عبارت ہے ، انہوں نے برصغیر میں استعماری قوتوں کے ایجنٹوں کی سازشوں کا بھر پور مقابلہ کیا۔

 اور غیر منقسم ہند وستا ن میں مسلم ہند و بھائی بھا ئی بنا نے کی تحر یک کو مستر د کیا۔ انہوں نے جما عت اھلسنّت کے زیر اہتمام سینٹرل فائر بریگیڈ مسجد میں حضرت امام رضا خان بریلوی کے سالانہ عرس کی محفل سے خطاب میں کہا کہ اعلیٰ حضرت نے برصغیر کے مسلما نو ں کو ہندوؤں کی تہذ یب وتمد ن سے بچا نے کے ساتھ ساتھسب سے پہلے دو قو می نظریہ پیش کر تے ہوئے واضح کیا کہ مسلما ن اور ہند ؤ الگ الگ قومیں ہیں ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

لاہور

چینی کی وافر فراہمی، ڈیلرز کیلئے نئی پالیسی متعارف

نیلا گنبد اپ گریڈیشن، 62 دکانیں مسمار کرنے کا پلان فائنل

لاہور ڈویلپمنٹ پروگرام کا 30 ارب سے فیز ٹو تیار

عرس داتا گنج بخش ؒ کی تقریبات کل سے شروع : شافع حسین

گورنر پنجاب سے پاکستان کول ایسوسی ایشن کے وفد کی ملاقات

یوم اقلیت پر تقریب، طلبہ کو سکالر شپس کے چیک تقسیم

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افراد کا مرہونِ منت نظام
رشید صافی
جویریہ صدیق
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
حافظ محمد ادریس