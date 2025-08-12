صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

سالڈ ویسٹ کی جانب سے فیریئر ہال میں جشن آزادی کی تقریبات کا انعقاد

  • کراچی
سالڈ ویسٹ کی جانب سے فیریئر ہال میں جشن آزادی کی تقریبات کا انعقاد

کراچی (این این آئی)سندھ حکومت اور سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کے تحت فیریئر ہال کراچی میں تین روزسے جاری جشن آزادی فیملی فیسٹیول کی شاندار کامیابی، عوام نے بھرپور شرکت کی روشنیوں۔۔۔

 خوشیوں اور قومی جذبے سے سجے اس پروگرام میں وزیر بلدیات سندھ سعید غنی، ایم ڈی سندھ سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ طارق علی نظامانی، ایگزیکٹو ڈائریکٹر فنانس رحمت اللہ شیخ، ڈپٹی اسپیکر انتھونی نوید، ایم پی اے آصف موسی، ایم پی اے سمیتا افضل سید،،ٹان چیئرمین فرحان غنی کے علاوہ دیگر معززین،خواتین بچوں اور میڈیا نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اس موقع پر وزیر بلدیات سندھ سعید غنی نے سالڈ ویسٹ مینجمنٹ بورڈ کو شاندار پروگرام منعقد کرنے پرپوری ٹیم کو سراہا انہوں نے کہا کہ ایسے پروگرام عوام کو نہ صرف تفریح فراہم کرتے ہیں بلکہ قومی یکجہتی اور جذبے کو بھی فروغ دیتے ہیں۔انہوں نے اس موقع پر پرچم کشائی کی تمام شرکا کے ساتھ قومی ترانہ پڑھا ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

فیصل آباد

بجلی کی بلا تعطل فراہمی کے دعوے حبس میں دم توڑ گئے ، لوڈشیڈنگ سے زندگی مفلوج

ٹیکسٹائل برآمدات میں نمایاں اضافہ ، یورپی منڈیوں میں اشیا کی مانگ بڑھی

اقلیتوں کے قومی دن پر ورکرز کو سلام پیش کرتے ہیں:روف احمد

جشنِ آزادی تقریبات ، ایف ڈی اے کے زیر اہتمام مشاعرہ

غیر معیاری گوشت اور دودھ بیچنے والوں کیخلاف کارروائیاں تیز

پولیس ہینڈبال ٹیم نے ایجوکیٹر ٹیم کو شکست دے دی

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
ایک ماں جو اعلیٰ ملکی اعزاز کی مستحق ہے!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
لندن میں ملتانی اور ارشد ملتانی کا شعر
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
تازہ بھارتی جھوٹ، باسی کڑھی میں اُبال!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افراد کا مرہونِ منت نظام
رشید صافی
جویریہ صدیق
مودی سرکار کی ڈوبتی نائو
جویریہ صدیق
حافظ محمد ادریس
رسولِ رحمتﷺ کے محبوب صحابی …(2)
حافظ محمد ادریس