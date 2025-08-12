عوام رواداری، بھائی چارے کو فروغ دیں،ناصرحسین شاہ
کراچی(اسٹاف رپورٹر)صوبائی وزیر توانائی سید ناصر حسین شاہ نے اقلیتوں کے قومی دن کے موقع پر اپنے خصوصی پیغام میں کہا ہے کہ پاکستان کی تاریخ میں اقلیتوں کا کردار ناقابلِ فراموش ہے۔
انہوں نے کہا کہ اقلیتیں آج بھی دیانت داری، محنت اور قربانیوں کے ساتھ ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کر رہی ہیں۔ ناصر حسین شاہ نے کہا کہ صدرِ مملکت کا پیغام بین المذاہب ہم آہنگی، رواداری اور قومی یکجہتی کے عزم کی عکاسی کرتا ہے ۔انہوں نے کہا کہ آئینِ پاکستان تمام شہریوں کو برابر کے حقوق فراہم کرتا ہے اور پاکستان پیپلز پارٹی ہمیشہ سے اقلیتوں کے حقوق کی علمبردار رہی ہے ۔ صوبائی وزیر نے بتایا کہ سرکاری ملازمتوں میں اقلیتوں کے لیے 5 فیصد کوٹہ مختص کیا گیا ہے ، جب کہ اقلیتی مذہبی تہواروں پر عام تعطیل کا اعلان بھی پیپلز پارٹی کی حکومت کا کارنامہ ہے ۔ناصر حسین شاہ کے مطابق مندر، گرجا گھر اور گردواروں کی مرمت و بحالی کے لیے خصوصی فنڈز مختص کیے گئے ہیں، جب کہ اقلیتی طلبہ کو تعلیمی وظائف اور نوجوانوں کو روزگار کے مواقع فراہم کیے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ سندھ حکومت قائداعظم کے وژن پر عمل پیرا ہے اور اقلیتوں کے مذہبی تہواروں پر مکمل سکیورٹی فراہم کی جاتی ہے ۔اپنے پیغام کے آخر میں صوبائی وزیر نے عوام سے اپیل کی کہ رواداری، بھائی چارے اور باہمی احترام کو فروغ دیں تاکہ پاکستان میں امن، محبت اور یکجہتی کی فضا قائم رہ سکے ۔