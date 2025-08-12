عظیم الشان میوزیکل شو کے انتظامات مکمل،27ہزارکی گنجائش،10ہزار نشستیں فیملیز کیلئے مختص
کراچی(اسٹاف رپورٹر)کراچی میں حکومتِ سندھ نے بدھ(کل)کو ہونے والے عظیم الشان میوزیکل شو کے انتظامات کو حتمی شکل دے دی۔ اس سلسلے میں سندھ کے سینئر وزیر شرجیل انعام میمن کی زیر صدارت ڈپٹی کمشنر ایسٹ کے دفتر میں ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔
جس میں تقریب کی تیاریوں اور انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا گیا۔ اجلاس میں صوبائی وزیر بلدیات سعید غنی، میئر کراچی مرتضیٰ وہاب، کمشنر کراچی سید حسین نقوی، ایڈیشنل آئی جی کراچی جاوید عالم اوڈھو، سیکریٹری اطلاعات ندیم الرحمان میمن اور دیگر حکام شریک ہوئے ۔ اجلاس میں شرجیل میمن نے ہدایت کی کہ خصوصی بچوں کیلئے خصوصی انتظامات کیے جائیں تاکہ وہ براہِ راست نشستوں تک پہنچ سکیں۔ پیپلز پارٹی کی قیادت، وزیرِ اعلیٰ سندھ اور ہم سب ذاتی طور پر چاہتے ہیں کہ خصوصی بچے اس جشن کا حصہ بنیں۔ انہوں نے کہا کہ سکیورٹی کے تقاضے سختی سے پورے کیے جائیں اور رینجرز کی زیادہ سے زیادہ نفری تعینات کی جائے تاکہ عوام پُرامن ماحول میں تقریبات سے لطف اندوز ہو سکیں۔ 13 اگست کا گرینڈ شو عوام کے لیے سندھ حکومت کی طرف سے یومِ آزادی کا ایک تحفہ ہے ۔ اجلاس میں ڈپٹی کمشنر ایسٹ نے بریفنگ میں بتایا کہ تقریب کے لیے 27 ہزار نشستوں کی گنجائش ہوگی، جن میں سے 10 ہزار نشستیں فیملیز کے لیے مختص ہوں گی۔ خصوصی بچوں کے لیے تین بسیں اور خصوصی انٹری پاسز فراہم کیے جائیں گے ۔ سکیورٹی پلان میں رینجرز اور پولیس کے ساتھ ساتھ اسکاؤٹس کی تعیناتی کی تجویز بھی دی گئی۔