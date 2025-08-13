صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

لاڑکانہ:اسپیشل ایجوکیشن اداروں کے تحت یومِ آزادی کی تقریب

  • کراچی
لاڑکانہ:اسپیشل ایجوکیشن اداروں کے تحت یومِ آزادی کی تقریب

لاڑکانہ (بیورو رپورٹ)اسپیشل ایجوکیشن اور اس سے منسلک پانچ اداروں و پارٹنر تنظیموں کے زیرِ اہتمام بیگم نصرت بھٹو ہال میں یومِ آزادی کے موقع پر خصوصی تقریب منعقد ہوئی۔

مہمانِ خصوصی میئر لاڑکانہ ایڈووکیٹ انور علی لہر، ڈی ایچ او ڈاکٹر شوکت ابڑو، ریجنل ڈائریکٹر ڈاکٹر زاہدہ غوث کاکیپوٹو سمیت معزز شخصیات اور بڑی تعداد میں اسپیشل بچے شریک ہوئے ۔اسپیشل بچوں نے آزادی کی اہمیت اجاگر کرنے کے لیے تقاریر، ملی نغمے اور ٹیبلوز پیش کیے جبکہ پاک فوج کے شہداء و غازیوں کو خراجِ تحسین پیش کیا گیا۔ تقریب کے دوران ‘‘پاکستان زندہ باد’’ اور ‘‘پاک فوج زندہ باد’’ کے فلک شگاف نعرے گونجتے رہے ۔خطاب کرتے ہوئے مقررین نے کہا کہ بانیانِ پاکستان نے قربانیوں، اتحاد اور ثابت قدمی سے برصغیر کے مسلمانوں کو آزادی دلائی۔ پاکستان قدرتی وسائل سے مالا مال اور سرسبز و شاداب سرزمین ہے جو کسی نعمت سے کم نہیں۔انہوں نے مزید کہاکہ پاکستان کی تحریکِ آزادی میں قائداعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال سمیت دیگر شخصیات نے اپنے کردار اور عمل کے ذریعے برصغیر کے مسلمانوں کو متحد کیا اور منظم طریقے سے آزادی کی تحریک چلائی، اس جدوجہد میں کئی لوگوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے ، مشکلات برداشت کیں مگر پیچھے نہیں ہٹے ، جس کے نتیجے میں ہمارا ملک 14 اگست 1947 کو آزاد ہوا۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان کی سرزمین سرسبز و شاداب ہے جو کسی نعمت سے کم نہیں۔ تقریب کے اختتام پر جشنِ آزادی کا کیک کاٹا گیا اور وطن سے محبت کا عزم دہرایا گیا۔

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

گوجرانوالہ

سنگل فیز میٹروں کی قلت،ہزاروں کنکشن تا خیر کا شکار،شہری دفاتر کے چکر کاٹنے پر مجبور

سیاسی مداخلت،مویشوں کی شہر سے منتقلی رک گئی

حافظ آباد:خطاطی و مصوری کے فن پاروں کی نمائش

پنجاب کالج کامونکے میں یومِ آزادی منانے کی تیاریاں

ملکر پاکستان کو عظیم مملکت بنائیں گے :جماعت اسلامی

سیالکوٹ :ہنجلی پل سیلابی ریلے سے متاثر ، ٹریفک کیلئے بند

آج کے کالمز

ایاز امیر
اصل دہشت باتھ روموں کی
ایاز امیر
رؤف کلاسرا
پی ٹی آئی ارکان تنخواہوں کا چیک کب پھاڑیں گے؟
رؤف کلاسرا
شاہد صدیقی
تعلیم اور سماجی ترقی کا سفر
شاہد صدیقی
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
مقامی حکومتیں نوکر شاہی کے زیر تسلط کیوں؟
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
محمد حسن رضا
جب گنتی کا ہندسہ بم بن جائے
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
پاکستان کی ترقی اور استحکام
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر