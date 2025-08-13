لوڈشیڈنگ کیخلاف درخواست پرنیپرا کا جواب جمع
کراچی (اسٹاف رپورٹر)سندھ ہائیکورٹ میں اپوزیشن لیڈر سٹی کونسل اور نو ٹاؤن چیئرمینز کی جانب سے کراچی میں لوڈشیڈنگ کے خلاف دائر درخواست کی سماعت کے دوران نیپرا نے اپنے تحریری اعتراضات اور جواب جمع کرا دیا۔
جسٹس محمد اقبال کلہوڑو نے کیس کی مزید سماعت سے معذرت کرتے ہوئے معاملہ چیف جسٹس سندھ ہائیکورٹ کو ارسال کر دیا۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 12 ستمبر تک ملتوی کر دی۔ نیپرا نے اپنے جواب میں مؤقف اختیار کیا کہ درخواست گزاروں نے متبادل فورم کی موجودگی میں براہِ راست عدالت سے رجوع کیا، اس لیے یہ درخواست ناقابلِ سماعت ہے اور مسترد کی جانی چاہیے ۔ نیپرا کے مطابق شکایت کی سماعت کے بعد کے الیکٹرک کو علاقے میں ترسیلی نظام کو اپ گریڈ کرنے اور بجلی چوری کے خاتمے کے ساتھ بلا تعطل بجلی کی فراہمی کی ہدایت دی گئی۔کمرشل بنیادوں پر لوڈشیڈنگ نیپرا قوانین کی خلاف ورزی ہے اور 2023 میں کے الیکٹرک کو شوکاز نوٹس بھی جاری کیا گیا تھا۔2024 میں لائن لاسز کی بنیاد پر لوڈشیڈنگ کرنے پر کے الیکٹرک پر 5 کروڑ روپے جرمانہ عائد کیا گیا تاہم کمپنی نے اس جرمانے کے خلاف اپیلیٹ ٹریبونل سے حکمِ امتناع حاصل کر رکھا ہے ۔ نیپرا نے کہا کہ عدالتی احکامات کے مطابق کے الیکٹرک کے سروے کے احکامات بھی جاری کر دیے گئے ہیں۔کے الیکٹرک کو مانیٹر کیا جا رہا ہے اور کسی بھی خلاف ورزی کی صورت میں قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔