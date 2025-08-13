ٹریفک حادثات میں دوموٹرسائیکل سوار جاں بحق
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)شہر قائد میں ٹریفک حادثات میں موٹرسائیکل سوار 2 نوجوان جاں بحق ہوگئے ۔تفصیلات کے مطابق بلال کالونی کے علاقے نارتھ کراچی سمامہ مال کے قریب منگل کی صبح ٹریفک حادثے میں موٹرسائیکل سوار شدید زخمی ہوگیا۔
جسے ایدھی ایمبولینس کے ذریعے عباسی شہید اسپتال منتقل کیا گیا جہاں وہ دوران علاج زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جاں بحق ہوگیا۔ترجمان ایدھی عظیم کے مطابق جاں بحق ہونے والے شخص کی شناخت 22 سالہ وسیم ولد رفیع کے نام سے کی گئی ، حادثہ موٹرسائیکل گڑھے میں لگنے سے گر کر ہوا ، جاں بحق ہونے والے نوجوان کا سر زمین سے لگا جو جان لیوا ثابت ہوا۔ متوفی نارتھ کراچی دومنٹ چورنگی کے قریب فائزہ اپارٹمنٹ کا رہائشی تھا ، متوفی بریانی سینٹر میں نائٹ دیوٹی کرتا تھا اور واقعے کے وقت اپنی ڈیوٹی سے فارغ ہو کر ناشتہ لینے جا رہا تھا۔ جاں بحق ہونے والے نوجوان کے ورثا نے پولیس کارروائی کرانے سے انکار کر دیا، پولیس نے ضابطے کی کارروائی کے بعد لاش ورثا کے حوالے کر دی۔ایک اور واقعہ میں شارع فیصل نرسری کے قریب منگل کی صبح نامعلوم گاڑی کی ٹکر سے موٹرسائیکل سوار جاں بحق ہوگیا۔جاں بحق ہونے والے نوجوان کی لاش جناح اسپتال منتقل کی گئی ، پولیس کے مطابق جاں بحق ہونے والے موکوام کی شناخت 22 سالہ سہیل احمد ولد نوید احمد کے نام سے کی گئی، پولیس حادثے کی ذمے دار گاڑی کے بارے میں تحقیقات کر رہی ہے ۔