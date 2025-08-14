مقتولہ کی 17روز بعد تدفین کی اجازت مل گئی
کراچی(مانیٹرنگ ڈیسک)پولیس نے کلفٹن چائنا پورٹ کے قریب سے ملنے والی نوبیاہتا جوڑے کی لاشیں ملنے کے معاملے پر 17 روز بعد مقتول ساجد کے اہل خانہ کو مقتولہ ثنا کی تدفین کی اجازت دے دی۔
مقتول ساجد کی والدہ نے کہا کہ ہمیں انصاف چاہے ، حکومت ہمیں انصاف فراہم کرے ، ہمارے بیٹے اور بہو کو بے گناہ قتل کیا گیا ہے ۔انہوں نے کہا کہ ہم اپنی بہو ثنا کی تدفین مسلم طریقے سے کریں گے ، پولیس نے اب تک اس کیس میں دو ملزمان کو گرفتار کیا ہے ۔مقتول ساجد کی والدہ نے مطالبہ کیا کہ کیس میں نامزد دیگر ملزمان کو بھی گرفتار کیا جائے ۔